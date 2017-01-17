Darbe Girişimine Destek Mesajı Atan Polise Müebbet İstemi

AZİZ ASLAN - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski komiser yardımcısı Nurdan Özdemir hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdemir hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde yer aldı.



Özdemir'in darbe girişimi gecesinde Whatsapp'ta meslektaşlarının bulunduğu grupta attığı mesajda, "Kızlar gözümüz aydın darbe oldu, koltuklarımızı askerlere veri·yoruz, 80 öncesi· gi·bi·, bu darbe bi·ze deği·l hükümetedi·r, darbe i·çi·n şartlar oluşmuştur, hükümet bunu hak etti·, bu hükümet öyle bi·r hükümet deği·l, ancak darbeyle gi·derler." ifadelerini kullandığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Özdemir'in mesaj attığı grupta yer alan polis G.B'nin rahatsızlık duyduğu için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla şikayette bulunduğu belirtildi.



G.B. ifadesinde şunları kaydetti:



"Darbe girişimi gecesinde Özdemir, gruptan yorumlar yapmış, ben ve birçok devrem de bu konudan dolayı kendisini uyararak rahatsızlığımızı beyan etmemize rağmen darbe sevici konuşmalar yapmaya devam etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak devletin hem güvenlik gücü olarak hem de bir Türk vatandaşı olarak üstüme düşen vazifeyi yerine getirmeyi zorunlu olarak hissettiğim için bu ifadeyi vermekteyim. Yüce Türk adaletinin bu kişi ve bunun gibi düşünen diğer insanların gerekli cezayı vereceğine inanıyorum."



Tutuklu sanık Özdemir de ifadesinde, Balıkesir Polis Okulu 1993 7. Dönem Mezunları (kızları) olarak bir grubu olduğunu ve bu grupta sohbet, yemek, dedikodu gibi şeyleri paylaştıklarını ileri sürdü.



Darbe girişimi gecesinde meslektaşlarının grupta darbeye ilişkin mesajlar paylaştığını bildiren Özdemir, televizyonu korku ve panik içerisinde açtığında korku, panik, üzüntü ve duygu karmaşası yaşadığını iddia etti.



Özel Hareket Daire Başkanlığına saldırı olduğuna dair mesaj geldikten sonra gruba "Kızlar gözümüz aydın darbe oluyor koltuklarımıza askerler oturacak hükümette darbeyi hak etti." diye yazdığını kabul eden Özdemir, devresi tarafından "Sen vatan hainisin, bu devletten aldığın maaşı hak etmiyorsun" diye karşı cevap verdiği için grubun karıştığını ifade etti.



Özdemir ifadesinde şunlara yer verdi:



"Mesleğe girdiğimden beridir bu illegal örgüt yapılanmasının devletin başına bela olacağını biliyordum. İşte o gün bugün olduğunu düşünerek cümlemin devamında ise 'hükümetin bu yılanın başını küçükken ezmediği için bunlara çok fırsat verdiği' için hükümete kızarak söyledim. Bu yapılanma ana ocağı olan mesleğe başladığım yer Özel Harekat Dairesi olan Peygamber ocağını vurduklarından dolayı bu durum beni terör olaylarının yaşandığı Sur ilçesine götürdü. Sur ilçesinde askerlerle sırtımızı birbirimize yaslayarak teröristlerle mücadele ettik. Sivil gördüğüm hiçbir binaya silah kullanmadım. Ancak bu darbede görev alan askerlerin hepsi hunharca gözü düşmüş şekilde canavar hisleriyle canı ciğeri olan olan dairemizi bombaladı. Bu yüzden gelgit yaşadım ve akıl tutulması yaşadığım için o mesajı gruptan yazdım. O anın kini ve hırsıyla düşünmeden bu cümleyi kurdum ve yanlış anlaşıldım. Bu yazışmaların içeriğini tam hatırlayamadığım şekilde bana aittir."



İddianamede, tutuklu sanık Özdemir'in Whatsapp yazışmaları, çocuğunu terör örgütüne müzahir özel okula bir eğitim yılı için göndermesi ve terör örgütünün finans kuruluşu olan Bank Asya'da hesap açtırması sonucu devlet memurluğundan çıkartıldığı aktarıldı.



Özdemir'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın Whatsapp üzerinden darbe girişimini destekleyen, öven paylaşımlar yapmak suretiyle darbeye destek olduğu, darbe girişimine katıldığı, diğer emniyet görevlilerini etkileyerek yönlendirdiği vurgulandı.



3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi



İddianamede, görevden uzaklaştırılan merkez Bağlar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Nurdan Özdemir, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.