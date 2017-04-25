Darbe Girişiminde Silahları Kilitleyen Eski 7 Polisin Yargılaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen eski 7 polisin yargılanmasına devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Eyüp Sami Duran, Serdal Bilgin, Hacı Ülger, İhsan Taha Demirci, Talip Çolak ve Tuncay Avcı ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Duruşmada sanıklar Tuncay Avcı ve Eyüp Sami Duran'ın talep ettiği tanıklar dinlendi.



Tanık Mehmet A, Avcı'nın kendisine FETÖ ile ilgili bilgi verdiğini anlatarak, "Kendisinin de belli bir yıla kadar örgüt içinde kaldığını söyledi. Anlattıklarından bilmediğimiz tek şey darbeden sonra bize devresi FETÖ'nün sivil abisi olduğunu söylemesiydi. Diğer anlattıkları FETÖ/PDY ile ilgili bilinen şeylerdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Fiziki Takip Bürosu'nda işe başlamıştı, burası işe başlanacak sıradan bir yer değil. Nasıl atandığını sorduğumda atamayla geldiğini söyledi. 2012'de bu kadar önemli bir büroya atanması çok normal değildi. FETÖ/PDY'nin aktif olduğu dönemdi. Çalıştığı büro ve diğer bürolarda çalışanlarla ilgili bilgiler verdi. Bu bilgiler, ileriye dönük yeni bilgiler değildi." ifadelerini kullandı.



Tanıklardan Emin Ş. ise Avcı ile okuldan arkadaş olduklarını, okulda FETÖ ile ilgili hiç konuşmadıklarını belirtti.



Emin Ş, Avcı'nın 17-25 Aralık operasyonlarından sonra FETÖ aleyhine konuşarak, kendisine istihbarat birimine bildiklerini anlatmak istediğini belirttiğini, kendisinin de istihbarat bürosunda çalışan arkadaşlarıyla tanıştırdığı öne sürdü.



Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, mütalaasında 65. hükümet ve Emniyet Genel Müdürlüğünün suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma talebinin kabulüne, tanık beyanları, ByLock kayıtları ve atılı suçun niteliği göz önünde bulundurularak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamın karar verilmesini talep etti.



Savcı Cenikli'nin mütalaası sonra görüşleri sorulan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.



Başbakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünün davaya katılma talebinin reddine karar verilmesini isteyen sanık avukatları da müvekkillerinin beraatına hükmedilmesini istedi.



Mahkeme, firari sanık Seyit Ahmet Duman'ın yakalanmasının beklenmesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianame



Emniyet Genel Müdürlüğü ile 65. hükümetin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli polisler Eyüp Sami Duran, Hacı Ülger, İhsan Taha Demirci, Serdal Bilgin, Talip Çolak, Tuncay Avcı ve Seyit Ahmet Duman, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanıyor. Şüphelilerden 6'sı tutuklu, eski komiser yardımcısı firari Seyit Ahmet Duman hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer alan ve sivil bağlantıları da bulunan FETÖ/PDY mensupları tarafından, mevcut anayasal düzenin değiştirilmesi, seçilmiş meşru meclisin lağvedilmesi, seçimle gelmiş meşru 65. hükümetin devrilmesi, halkın oylarıyla seçilmiş meşru cumhurbaşkanının öldürülmesi amacıyla darbeye teşebbüs eyleminde bulunulduğu anlatılan iddianamede, çok sayıda rütbeli rütbesiz askerin yanı sıra çeşitli emniyet görevlileri ve sivil unsurlarında katıldığı bu kalkışmaya, dosya kapsamında şüpheli olarak yer alan şahısların da çeşitli eylemleriyle dahil oldukları ifade ediliyor.



İddianamede, silah dolabını kilitlenerek, uzun namlulu silah ve çelik yelek dağıtılmasının engellendiği, dağıtılan uzun namlulu silahların da toplatıldığı, bu şekilde oluşabilecek bir asker saldırısına karşı direnmelerinin engellenmeye çalışıldığı, şüphelilerin darbe eylemine iştirak ettiklerinin belirlendiği kaydediliyor.