Darbe Girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İşgali Davası Yarın Devam Edecek

Darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 62 askerin yargılandığı dava, 5 tutuklu sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından yarına ertelendi.



Darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 62 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanığın ifadesi alındı. Silivri Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülen duruşmada mahkeme başkanı, "Bölükteki en iyi nişancı ben olduğum için buradayım" diyen ve ifadesini tamamlayan tutuklu sanık Uzman Çavuş Selami Göktürk'e sorular sordu. Sanık Göktürk, mahkeme başkanının, "Kışladan çıkan araçların havalimanına varmasına kısa bir mesafe kala yolun kapanması üzerine Yarbay Şakir Çınar emrindeki askerlere bariyerleri kırarak üzerinden geçmesi talimatı verdi mi?" sorusuna "Bu konuda bilgim yok" diye yanıt verdi. Sanık Göktürk'e soruşturma aşamasında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda alınan ifadesi hatırlatıldı. Mahkeme başkanı sanık Göktürk'e, "Sizin silahınızla intihar eden tank komutanı Astsubay Ferhat Daş orada bulunan vatandaşlar veya harekatı yöneten Yarbay Şakir Çınar'la tartıştı mı?" diye sordu. Bir şey duymadığını söyleyen sanık Göktürk, Ferhat astsubaydan akan kanın üstüne gelmesiyle bayıldığını belirtti.



Mahkeme başkanı, tüm sanıklara batı illerinde umuma açık alanlar, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçelere askeri araçlarla meskun mahallerde göreve gidip gitmediklerini sordu. Sanıklar, daha önce böyle bir göreve gitmediklerini, o anki psikolojiyle akıllarına farklı bir düşünce gelmediğini söylediler.



Mahkeme başkanı, 5 tutuklu sanığın ifadesini tamamlamasıyla duruşmaya yarına kadar ara verdiğini ve yarınki oturumun saat 09.00'da başlayacağını duyurdu. - İSTANBUL