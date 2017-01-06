Darbe Girişiminde Akom'un İşgaline İlişkin İddianame Tamamlandı

15 Temmuz Darbe Girişiminde Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) işgal edilmesine ilişkin 17 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından darbe girişiminde AKOM'un işgal edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



Başsavcılık tarafından onaylanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 228 sayfalık iddianamede, 17 kişi müşteki, 5'i tutuklu 17 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.



İddianamede tüm şüphelilerin anayasayı ihlal, TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra, 5 şüphelinin 7 kez "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 63'er yıldan 105'er yıla kadar, 11 şüphelinin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, 14 şüphelinin ise "kamu malına zarar vermek" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapsi talep edildi.



Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - İSTANBUL