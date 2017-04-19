Darbe Girişiminde 4. Kolordu Komutanlığındaki Eylemlere İlişkin İddianame Tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak'taki 4. Kolordu Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki eylemlere ilişkin 268 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca 4. Kolordu Komutanlığı, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve bağlı birliklerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüpheliler için "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "askeri komutanlıkların gasbı", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamalarından kamu davası açıldığı belirtildi.



İddianamede, 14 albay, 8 yarbay, 14 binbaşı, 11 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 4 asteğmen, 16 astsubay, 36 uzman çavuş, 2 uzman erbaş, 106 er olmak üzere toplam 216 şüphelinin tutuklu bulunduğu, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 asteğmen, 13 uzman çavuş ve 33 er olmak üzere toplam 49 şüphelinin ise adli kontrollü olduğu belirtildi. 1 tuğgeneral, 1 yarbay ve 1 albay olmak üzere 3 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi. Darbecilerin eylemleri sonucunda 16 vatandaşın şehit olduğu, 300 kişinin de mağdur olduğu ifade edildi. - ANKARA