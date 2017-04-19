Darbe Girişimin Yöneticisi Albaydan O Gece Şok Sözler

Sakarya'da görülen darbe davasında yargılanan ve olay günü Piyade Tugay Komutanlığında nöbetçi amir olan tutuklu sanık eski Binbaşı Murat Çakmaklı darbe teşebbüsünün yöneticisi olan Albay Uğur Coşkun'un gelen bildiriyi okuduğunu ve bildiride, 'Direktife uymayanlar yarın sabah sıkıyönetim mahkemelerinde idamla yargılanacaklar' diye söylediğini belirtti.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ardından açılan davaya devam edildi. Açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Çakmaklı: "Direktife uymayanlar idamla yargılanacak"



15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında nöbetçi amir olan tutuklu sanık eski Binbaşı Murat Çakmaklı verdiği ifadede, "Eski Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili tutuklu sanık Albay Uğur Coşkun beni aradı. Personel kışlada toplansın, birlik komutanları bana tekmil versin dedi. Daha sonra eski Merkez Komutanı tutuklu sanık Ahmet Üzer nöbetçi amirliğe geldi. Üzer kışlaları arayarak personelin silah ve teçhizat alması emrini verdi. Daha sonra toplanma bölgesinde Coşkun elindeki metni personele okudu. Çok ses vardı, ne okuduğunu tam anlayamadım. Hatırladığım kadarıyla 'Bölgelerin sorumlu personelleri ektedir. Polis ve jandarma emrimizde, onları biz yöneteceğiz. Direktife uymayanlar yarın sabah sıkıyönetim mahkemelerinde idamla yargılanacaklar. Herkes arabalara binsin, valiliğin emniyeti alınacak' dediğini duydum. Nöbetçi olduğum için kışlada kaldım, personel kışladan ayrıldı. O ana kadar ne olup bittiği ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ali Güler Yarbay, direktifin tuğgeneral imzasıyla geldiğini, yasal olmadığını belirtti. Ben televizyondaki görüntülerin etkisi altındaydım. O gece saatlerinde polisler kışlaya geldi. Uğur Coşkun'u gözaltına aldı bende 17 Temmuz'da kışlada gözaltına alındım" dedi.



Yılmaz: "'Sizi vuracağıma kendimi vururum"



Valiliğe giden tutuklu sanık eski Kıdemli Başçavuş Yıldırım Yılmaz verdiği ifadede, "Kimseye zarar gelmemesi için doldur-boşalt yaparak mermiyi çıkarttım ve cebime koydum. Halk gelmeye devam ediyordu, valilik binasına doğru kaçmaya başladım. Dikkatim dağıldığı için vatandaşın biri geldi silahımı çekerek şarjörü çıkardı. Daha sonra içeri girdik ve ikinci kata çıktık. Burada vatandaşın biri koluma girerek, beni dışarı çıkardı. ATM cihazlarının olduğu bölgede halktan birisi bizi mi vuracaksın' dedi. Ben de 'sizi vuracağıma kendimi vururum dedim ve silahımı başıma dayadım. Bu sırada biri beni engelledi, silahımı ayağıma çevirdim ve tetiğe bastım. Sağ ayağımı üstünden yaralandım. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldım. Cüzdanımda 1 dolar çıkmıştı. Bunu babam 15 yıl önce bayram harçlığı olarak vermişti, maddi bir değeri yoktur. Manevi olarak baba hatırasıdır" diye konuştu. - SAKARYA