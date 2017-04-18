Darbe Girişimin Yöneticisi Albay, Vatandaşları Görünce Apoletlerini Söktü

Sakarya'da görülen darbe davasında yargılanan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yöneticisi olan Albay Uğur Coşkun'un şoförü Uzman Çavuş Ali Yasin, mahkemede Coşkun'un darbeye karşı koyan vatandaşları görünce silahını, teçhizatını ve apoletlerini çıkararak kendisine verdiğini söyledi.



Sakarya'da 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ardından açılan davaya devam edildi. Açılan davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün gıyaben bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Gerçekleşen duruşmada 10 rütbeli asker ifade verdi. Davada yargılanan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yöneticisi olan Albay Uğur Coşkun'un şoförü Uzman Çavuş Ali Yasin, mahkemede Coşkun'un darbeye karşı koyan vatandaşları görünce silahını, teçhizatını ve apoletlerini çıkararak kendisine verdiğini söyledi. Yasin ayrıca, Sakarya Valiliğinin alınması için Coşkun'un askerlere ateş etme emri verdiğini ifade etti.



"Atış emri verdiğini öğrendim"



Sakarya'da darbe teşebbüsünün yöneticisi olan Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili tutuklu sanık Albay Uğur Coşkun şoförü olan tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Ali Yasin İşçan verdiği ifadede, "Ben Albay Uğur Coşkun şoförüyüm. Darbe teşebbüsü gecesi Uğur Coşkun bana teçhizat, silah, mühimmat ve araç hazırlamamı emretti. Bende M-16 silahını aldığımı belirttim. Coşkun birliğe gelerek silahını aldı ve merkez komutanlığının bahçesine geçtik. Burada Sakarya Valiliğinin emniyete alınacağını ve askere silah kullanma yetkisi dahilinde atış emri verdiğini öğrendim. Bir süre sonra Albay Uğur Coşkun telefonla görüşüyordu. Telefonda birine sayın müdürüm diye hitap ediyordu. Coşkun telefondaki kişiye 'Artan terör nedeniyle TSK yönetime el koydu. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu emir bana değil Genelkurmay'a aittir. Valiler görevden alınmıştır' dedi. Daha sonra karargahtaki personelden bunun darbe girişimi olduğunu öğrendim. Coşkun daha sonra komutanlığın nizamiye bölgesine giderek burada telefonla konuşmaya başladı. Telefondakine asla teslim olmayın, bu kabul edilemez. Polis size koridor açsın, kışlaya dönün ve kışlaya yakın kavşakların güvenliğini alın dediğini duydum. Coşkun vatandaşın nizamiyeye iş makineleriyle geldiklerini ve tepki gösterdiklerini görünce silahını, teçhizatını ve apoletlerini bana verdi ve bende bunları makam aracına koydum. Daha sonra polisler geldi. Coşkun'un odasında arama yapılırken bende gözaltına alındım. Daha sonra ikametimde yapılan aramada 1 dolar çıktığını öğrendim. 1 doların bana ait değil, başka bir aramada başkasına aittir. Suçlamaları kabul etmiyorum beraatımı talep ediyorum" dedi.



"Kimseye ateş etmedim"



Tutuklu sanık eski Uzman Çavuş Cemil Kutlu ise verdiği ifadede, "Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili tutuklu sanık Albay Uğur Coşkun kışlada sözde sıkıyönetim emrini okudu. Emirde 'Son zamanlarda artan terör saldırılarından ötürü sıkıyönetim ilan edildi, mahkemeler kuruldu. Emre karşı çıkanlar bu mahkemelerde en ağır şekilde yargılanacaklar, gereği yapılacak. Bu konuda yetki Merkez Komutanı Ahmet Albay'da' dedi. Konvoyla birlikte Sakarya Valiliğine gittim. Valilikte 'Sıkıyönetim ilan edildi, TSK yönetime el koydu. Emre karşı gelenler sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklar. Bizim sizinle işimiz yok, burayı boşaltın' şeklinde anons yaptım. Ben burada kimseye ateş etmedim. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.



Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. - SAKARYA