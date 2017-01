Darbe Girişimi Şüphelisinden Pensilvanya İtirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Pilot Teğmen Y.K, savcılık ifadesinde, uçuş eğitimi için gönderildiği ABD'de, iki defa terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü bildirdi. Y.K, Pensilvanya'ya iki gidişinde de yanında yine TSK mensubu arkadaşlarının bulunduğunu ifade etti.



Y.K, savcılık ifadesinde, ortaokulda Yozgat'ta bulunan Maltepe Dershanesine gittiğini, FETÖ ile 7. sınıftayken burada tanıştığını anlatarak, "O dönemde bazı arkadaşlar 'abi' denilen şahıslara gittiklerini ve orada ders çalışıp kitap okuduklarını söylüyorlardı. Ben de ismini 'Mehmet' olarak bildiğim 'abi' denilen şahısla dershaneye gittiğim sırada tanıştım. Bizi iki farklı adreste bulunan evlere davet ediyorlardı. Evlerde bize dini konulardan bahsediyor ve ders çalıştırıyorlardı." diye konuştu.



Askeri okula gidebilmek için "örgüt abilerinin" talebi üzerine başka bir dershaneye geçtiğini aktaran Y.K, yine aynı kişilerin yönlendirmesiyle askeri sınavlara girdiğini söyledi. Y.K, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Annemin başörtülü olması sebebiyle askeriyeye alınmayacağımı düşünüyordum ama yine de abilerin yönlendirmesiyle sınava başvurdum. Sınav döneminde abi dediğimiz kişiler annemin başı açık fotoğraf çekinmesini ve kimliğini değiştirmesini istediler. Annem bu olaya başta çok itiraz etti. Babam da çok istemiyordu ancak 'Mehmet' isimli abi denilen şahısla birkaç kişi daha evimize defalarca gelerek anne ve babamla görüştü. Ailem yine kabul etmeyince il abisi olarak bilinen ve ismini 'Nurullah' olarak öğrendiğim şahıs, eşiyle evimize gelerek anne ve babamı ikna etti. O dönem benimle birlikte 4-5 kişi bu sınava girmiştik. Sınavdan önce gittiğimiz evlerde bize daha önceki askeri lise sınavlarında çıkmış sorular olduğunu düşündüğüm soruları çözdürüyorlardı. Sınavı kazandığım belli olduktan sonra spor ve mülakat testi için İstanbul'daki Kuleli Askeri Lisesine gittim. Gitmeden önce 'abi' denilen 'Mehmet' isimli şahıs ne tür sorular sorulduğunu ve nasıl cevap vereceğimizi anlattı. Örneğin örnek aldığın lider kim diye sorarlarsa, 'Atatürk' cevabını vermemi söyledi."



"Namazı ima yoluyla kılmamızı söylediler"



Y.K, İzmir'deki Maltepe Askeri Lisesine gittiği dönemde Yozgat'tan tanıdığı "Mehmet" isimli kişinin haftada iki gün İzmir'e gelerek kendisini ziyaret ettiğini, aynı okulda okuyan M.K. adlı arkadaşının da kendilerine katıldığını belirtti.



Bu kişiyle 3. sınıfa kadar haftada iki gün Karşıyaka'daki evde görüşmeye devam ettiğini anlatan Y.K, "Bize açıktan namaz kılmamamızı, oruç tutmamamızı söylediler. Namazı ima yoluyla, yani göz ile kılabileceğimizi, abdestimizi ise teyemmüm yoluyla alabileceğimizi, İslam'da zorunlu hallerde böyle bir şey olduğunu söylediler. Bizden okulda cemaatle ilgili soru sorulursa cevap vermememizi, inkar etmemizi istediler." diye konuştu.



Daha sonra "Abdullah" ve "Hasan" isimli kişilerin kendisine "abilik" yaptığını aktaran Y.K, İstanbul Hava Harp Okuluna geçtiğinde de "Hasan" isimli kişinin kendisinden sorumlu olduğunu, bu kişiyle Yenibosna'da evde buluştuklarını bildirdi.



Y.K, 2013'te İzmir Çiğli'de pilotaj eğitimine başladığını aktararak, yine "abi"lerin yönlendirmesiyle Manisa'da ev kiraladıklarını, eğitim boyunca hafta sonları arkadaşlarıyla burada kaldıklarını ifade etti.



Bu sırada maaşının yüzde 15'ini "himmet" adı altında kendilerinden sorumlu olan M.F.B'ye verdiklerini anlatan Y.K, 2014'teki yerel seçimlerde örgütün kendilerinden AK Parti'ye kesinlikle oy vermemelerini, Manisa'da başka bir partiye oy verilmesini istediğini, kendisinin de o partiye oy verdiğini bildirdi.



Y.K, 2014'te NATO uçuş okulunda eğitim almak için ABD'ye gittiğini, burada da bir "abi" ile irtibat kurduklarını, ismini "Mutlu" olarak bildiği kişiyle iki haftada bir görüştüklerini anlattı.



-"Pensilvanya'ya gittim"



Y.K, Ağustos 2015'te M.B. ile gezme amaçlı New York'a gittiklerini belirterek, gitmeden önce "Mutlu"nun, burada irtibat kuracakları kişinin numarasını verdiğini ifade etti. New York'ta aradıkları ismini vermeyen kişinin kendilerini otomobille Pensilvanya'da, Fetullah Gülen'in evine götürdüğünü anlatan Y.K, evin girişindeki "nizamiye bölümünden" kalacakları odalar için giriş kartları verdiklerini bildirdi ve şu beyanı verdi:



"İki ayrı büyük binanın ortasında iki katlı, pansiyon tarzlı yerler olan binaya girdik. Burada toplu namazlarımızı kıldık, orada bulunan ve tanımadığım şahıslar ile oturarak kitaplar okuduk. Akşam namazından sonra ben ve arkadaşım M.B'yi salon tarzında ayrı bir odaya götürdüler. Orada Fetullah Gülen gelerek bize sadece nereden geldiğimizi, ne için Amerika'da bulunduğumuzu sordu. Biz de uçuş eğitimi için geldiğimizi, pilot olduğumuzu söyledik. Yaklaşık bir dakika süren bu görüşme sonrası odadan çıktık. Harici başka bir konuşma geçmedi ve o akşam biz oradan ayrılarak, New York'a geçtik. Ocak 2016'da Pensilvanya'ya, Fetullah Gülen'in yanına bir sefer daha gittik ama bu sefer yanımda A.M.T. vardı. Yine aynı yerde Fetullah Gülen ile görüştük ve bu görüşmemizde, daha önceki görüşmemizin aynısı şeklinde kısa bir görüşme oldu. Bize kesinlikle hiçbir şey söylemedi."



ABD'deki 19 aylık eğitiminin ardından Mayıs 2016'da Türkiye'ye döndüğünü bildiren ve Ankara 4. Ana Jet Üssü 141. Filoya tayin olduğunu belirten Y.K, Ankara'da A.M.T, E.D. ve O.K.A. ile ismini bilmediği, özel okulda çalışan bir öğretmenin yanına gittiklerini, burada Fetullah Gülen'e ait vaazları dinlediklerini ifade etti.



-"Terör operasyonu yapacağımızı söylediler"



Y.K, 15 Temmuz 2016'da, Yarbay Hakan Karakuş'un konuşma yapacağının söylendiğini ve bir yere ayrılmamalarının istendiğini belirterek, "Saat 18.00 civarında Karakuş brifing salonunda bizi toplayarak, cep telefonlarımızın yanımızda olup olmadığını sordu, yanında olmayanların da telefonlarını getirmesini söyledi. Sonrasında tüm kursiyerlerin telefonlarını toplayarak, orada bulunan Binbaşı M.Ç'ye teslim etti. Bizimle konuşmaya başlayarak, çok büyük bir terör operasyonu yapılacağını söyledi. Cep telefonlarımızda bu durumu ailelerimize söylersek, başkalarının bunu öğrenip, terör örgütü PKK'ya bilgi sızdırabileceğini anlattı." bilgisini verdi.



Y.K'nın ifadesinde geçen ve FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı olan Hakan Karakuş, darbe girişiminin ardından TSK'dan ihraç edilmiş ve tutuklanmıştı.