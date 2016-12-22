15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'I dinledi.
TBMM 15 Temmuz FETÖ/PDY Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın sunumunu dinliyor. - ANKARA
Darbe Girişimi Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ'ı Dinledi
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ’I dinledi.
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'I dinledi.
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