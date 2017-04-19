Darbe Girişimi Gecesi HSYK ve Aa'yı da Basacaklardı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi gecesi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırının kilit isimlerinden eski Tabur Komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'ın o gece kullandığı araçtan, aralarında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Emniyet, Belediye, Anadolu Ajansının da yer aldığı kurumlara kaç araç ve personel sevkinin yapılacağına ilişkin intikal notları çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.



Şüphelilerin, olay tarihi itibarıyla aslında Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanlığında görevli olan fakat akşam saatlerinde önceki görev yeri 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gelerek 3. Mekanize Piyade Taburunun emir ve komutasını alan eski Tabur Komutanı şüpheli Yıldırım'ın emirleri doğrultusunda, Ankara'nın çeşitli noktalarını kontrol altına almak amacıyla zırhlı araçlarla kışla dışına çıktıkları belirlendi.



Yıldırım'ın da içinde yer aldığı konvoyun, mühimmat yüklü olarak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankamall Kavşağı'nı kontrol altına almak amacıyla yola çıktığı, zırhlı muharebe araçlarına uçaksavar mermisi ve benzeri ağır



mühimmatın yüklendiği de tespit edildi.



İddianamede, darbeye iştirak eylemlerinde, 4. Kolordu Komutanlığına bağlı komutanlıklara, "Ankara ilinde çeşitli noktaları kontrol altına almak, kritik öneme sahip çeşitli kurumları ele geçirmek, Sıhhiye, Ulus, Kızılay gibi önemli kavşaklarda kontrolü ele almak, gerektiğinde yol tıkama ve darbeye karşı gelişebilecek olası bir direniş halinde, bunun bastırılması" görevinin verildiği yönünde kanaate ulaşıldığı belirtildi.



Şüphelilerden Yıldırım'ın sevk ve idaresinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen saldırı için oluşturulan konvoyda yer alan ve Yıldırım'ın kullanımında olan Land marka araçta ele geçirilen dokümanların incelenmesinde, Ankara'daki çeşitli kavşak ve noktalara ilişkin hava haritaları, intikal planı, hangi kavşak ve noktalara kaç araç sevkinin gerektiği, aralarında HSYK, Emniyet, Belediye, Anadolu Ajansının da yer aldığı kurumlara kaç araç ve personel sevkinin yapılacağına ilişkin intikal notları bulundu.