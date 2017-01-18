Darbe Girişimi Bu Müzede Anlatılıyor

SELMAN TÜR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaşananları unutturmamak için Manisa'da kurulan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Müzesinde, portre, minyatür ve maketlerle o gece anlatılıyor.



Darbe girişiminin ardından Manisa'da kurulan 15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) bünyesinde aralık ayında açılan müze, "Milli iradenin 15 Temmuz'da verdiği dersi" önemli anları ve öne çıkan kişileriyle anlatıyor.



Müzeye girenler darbe girişimi sırasında yaşanan gelişmeleri, duvarlara dakika dakika yazılmış bilgilerle takip edebiliyor. Müzede, yaptıkları açıklamalar ve gösterdikleri duruşla darbe girişiminin başarıya ulaşamamasında büyük rol oynayanlar da portreleriyle yer alıyor.



Müzede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye kalkışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren şehit Astsubay Ömer Halisdemir, ona "vur" emrini veren Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın fotoğrafları ve o gece yaptıkları açıklamalar bulunuyor.



Ayrıca Boğaziçi Köprüsü'nün darbeciler tarafından tanklarla kapatılması, savaş uçaklarıyla bombalanan TBMM'nin zarar görmesi, tankların kışlalardan çıkartılması maket ve minyatürlerle anlatılıyor.



"15 Temmuz gecesini ikinci Kurtuluş Savaşı olarak nitelendiriyoruz"



MİDDER Kurucu Genel Başkanı Serhat Çağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin genel merkezinin Manisa'da bulunduğunu, bir ay içerisinde Türkiye'nin 25 ilinde şubelerinin açıldığını, 15 Temmuz'un birinci yılına kadar 81 ilde şube açmayı hedeflediklerini belirtti.



Dernek bünyesindeki müzenin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü aktaran Çağ, aralık ayında kurulan derneği, çoğunluğu öğrenci olmak üzere 5 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Çağ, 15 Temmuz gecesinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı olduğunu vurgulayarak, FETÖ'nün ülkeyi işgal etme girişiminde bulunduğunu kaydetti.



Çanakkale Savaşı'nın bir benzerinin 15 Temmuz gecesinde yaşandığını dile getiren Çağ, şunları kaydetti:



"Nasıl ki Çanakkale'de Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü, yediden yetmişe tüm milletler orada kanını dökerek, şehadet mertebesine ulaşarak mücadele ettiyse, 15 Temmuz gecesinde de biz bu ruhu sokaklarımızda, meydanlarımızda gördük. Orada da Kürt'ü, Laz'ı, Roman'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü vardı. Yediden yetmişe genciyle, yaşlısıyla, büyüğüyle, küçüğüyle tüm insanlarımız meydanlardaydı ve iradesine sahip çıktı."



Çağ, darbe girişiminin milletin iradesi tarafından engellendiğini dile getirerek, "Kurtuluş Savaşı'nda nasıl yedi cihan birleşip ülkemizi işgal edemediler ise 15 Temmuz gecesinde de bunu gerçekleştiremediler. Bu, milletin iradesiyle gerçekleşti. Bu onlara çok büyük bir ders oldu. Bu milletin zor zamanlarında söz konusu vatan olunca çok iyi kenetlendiğini çok net bir şekilde gördüler." diye konuştu.



Milletin terör örgütlerine fırsat vermeyeceğini anlatan Çağ, "Sırtlarını YPG'ye, PYD'ye dayayanlar nasıl alaşağı edildiyse, hendek siyaseti yapıp, çukur siyaseti yapıp oradaki insanları mağdur eden bir zihniyet nasıl kazdıkları hendeklere, çukurlara gömüldüyse, 15 Temmuz'u gerçekleştirenler, FETÖ'cü teröristleri de bu millet inlerine gömdü." ifadelerini kullandı.



"Ayrımcılık yapmadan bu vatana sahip çıkmamız lazım"





Manisa'da yaşayan müzenin ziyaretçilerinden Siirtli Haydar Oyit (38), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'ne giden arkadaşı Mehmet Demir'in de vurularak şehit edildiğini söyledi.





Hainlerin cezasını çekmesi gerektiğini belirten Oyit, şöyle devam etti:



"Bu hainler mutlaka cezasını çekmeli. Beraber çalıştığımız arkadaşımızdı, tanktan, toptan korkmadan oraya gitti. Kürt'tü ama burada Türk, Kürt, Alevi, Çerkez diye bir şey yok, biz hepimiz kardeşiz. Ayrımcılık yapmadan bu vatana sahip çıkmamız lazım."



Müzenin ziyaretçilerinden Betül Yılmaz Özer (29) de 15 Temmuz gecesinin tarihe kara bir gece olarak geçtiğini söyledi.



Yaşananların herkesi korkuttuğunu ama seferber de ettiğini ifade eden Özer, "Herkese çok güzel bayrak, vatan ve millet sevgisi gösterdik." dedi.