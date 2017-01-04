Darbe Gecesi Malatya'dan 10 Uçak Kaldırılmak İstenmiş

VOLKAN KAŞİK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Üsteğmen Resul S, ifadesinde, darbe girişimi gecesi Malatya'daki 7. Ana Jet Üs Komutanlığından mühimmat yüklü 8 F-4 savaş uçağı ile 2 yedek uçağın hazırlatıldığını anlattı.



Olay günü 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığında 171 Filo Hat

Bakım Subayı olarak görev yapan ve tutuklu bulunan Üsteğmen Resul S, emniyetteki ifadesinde darbe girişimi sırasında yaşananları aktardı.



Darbe girişiminde herhangi bir konum ve faaliyetinin kesinlikle olmadığını savunan Resul S, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin, şu bilgileri verdi:



"Saat 21.00 sıralarında Uçak Bakım Tabur Komutanı Yarbay Cahit K. beni arayarak nerede olduğumu, 'TMH (Terörle Mücadele Harekatı) görevi varmış' bununla ilgili bilgimin olup olmadığını sordu. Ben de bilgim olmadığını, evde bulunduğumu söyledim. Bunun u¨zerine Harekat Komutanı Tayfun T. Albayın kendisini arayarak, TMH görevi olduğunu bildirdiğini, o da kendisinin izinde olduğunu, Uçak Bakım Komutan Vekili Binbaşı Murat Ö'nün konuyla ilgilendiğini söylediğini aktardı. Ardından ben uçak bakım nöbetçisini arayarak durumun ne olduğunu sordum. Bana dört uçakla TMH görevi için 22.30 sıralarında uçak başı yapılacağını söyledi. Ben de personel sayısının yeterli olup olmadığını sordum. Altı silah personelinin ve iki makinist personelinin mevcut olduğunu belirtti."



Uçuş görevi verildi



Resul S, daha sonra kendisinin makinist atölye komutanı Kıdemli Başçavuş Kemal A'yı arayarak, dört uçağın

22.30 sıralarında uçak başı yapacaklarını, yeterli personelin

mesaiye gelmesini sağlamasını istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ardından evden ayrıldım. Murat Ö. binbaşı ile irtibata geçerek komutanım mesaide

altı silahçı personelin mevcut olduğunu, iki makinist personelinin var olduğunu ve yeteri kadar

makinist personelin göreve geleceğini bildirdim. Ardından 21.45 sıralarında mesaiye vardım. Uçakların yu¨kleme durumunu kontrol etmek amacıyla uçakların başına gittim. Dördu¨ncu¨

uçağa da mu¨himmat yu¨klenmesinin devam ettiğini gördu¨kten sonra hangar içerisinde uzman tahsis

bölu¨mu¨ne girdim. 22.15 sıralarında Murat Ö. binbaşı gelerek uçuşun şu anda beklemede

olduğunu bildirdikten 5-10 dakika sonra filodan G. soyisimli u¨steğmen, uzman tahsis

birimini arayarak uçuşun iptal olduğunu, pilotların evlerine gideceklerini bildirdi.



Murat Ö. binbaşı filo komutanı Metin Ç. binbaşım arayarak, G. u¨steğmenin uçuşun iptal edildiğini söylediğini bildirdi. Metin Ç. de harekat komutanı ile durumu

netleştireceğini söyledi. Saat 22.45 sıralarında Şaban D. albay, uzman tahsis birimine geldi. Murat Ö. binbaşı, Şaban D. albaya, 'harekat komutanını arayıp. durumun ne olduğunu

sorabilir misiniz?' diye sordu. Bunun u¨zerine Şaban D. albay harekat komutanını arayarak

durumu sordu, o da 'dört uçağın beklemede kalacağını bu şekilde devam edeceğini' bildirdi."



Bunun

u¨zerine uzman tahsis biriminde oturarak, uçuşu beklemeye başladıklarını belirten Resul S, sözlerine şöyle devam etti:



"Saat 23.00 sıralarında televizyonu açınca haberlerde İstanbul Boğaz Köpru¨su¨'nu¨n kapatıldığı haberlerini gördu¨k.

Haberlerin devamında Başbakan (Binali Yıldırım) 'Bu TSK içerisinde bir grubun kalkışma hareketidir' haberini

izledikten sonra Murat Ö. binbaşı bana uçuş hattının emniyet tedbirlerini almamı söyleyerek, yanımdan ayrıldı. Uçuş hattının emniyet tedbirinden kasıt, uçak sığınaklarının kapatılması, açıkta

uçak bırakılmaması anlamına gelir. Ben de açıkta olan uçakların hangara çekilmesini ve sığınaktaki uçakların kapısının kapatılması emrini verdim, ardından uçuş hattındaki mu¨himmat ve uçak çeker araçlarının hangara alınması emrini verdim. Sonrasında uçak sığınak kapılarının kapatılıp kapatılmadığını kontrol etmesi amacıyla bir personel görevlendirdim

ve uçuş hattı bölgesinde bu¨tu¨n ışıkların kapatılması emrini verdim."



Uçaklar ikinci defa kaldırılmak istendi



Resul S, saat 03.57'de uzman tahsis biriminden Başçavuş Alper A'nın telsizden kendisini anons

ettiğini ifade ederek, yanına gittiğinde filo komutanı Binbaşı Metin Ç.'nin dört asıl ve iki uçağın yedek olarak

TMH kapsamında Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHM) emri ile 5-10 dakika içerisinde hazır edilmesini istediğini anlattı.



Filoya giderek filo komutanının

odasına girdiklerini ve Binbaşı Murat Ö'nün Metin Ç. binbaşıya, "Bu uçakları BHM emriyle TMH kapsamında mı istiyorsunuz" diye sorduğunu belirten Resul S, şunları kaydetti:



"O da 'evet BHM emri ile' dedi. Emin misiniz bu şartlarda

BHM emri ile olduğuna diye tekrar sordu, oda 'eminiz BHM emri ile' diyerek dört uçağın TMH

kapsamında istenildiğini söyledi. Sonra odada bulunan harekat komutanı Tayfun T. Albay'a

dönerek 'komutanım BHM emri ile mi bu şartlarda isteniliyor bu uçaklar' diye sordu. O da evet BHM

emri ile olduğunu bildirdi. Uçaklar saat 04.30 sıralarında

hazır oldu, filoya bilgi verildi ve pilotlar uçakların başına geldi. Sonrasında bu uçaklar rule alarak, inen dört nakliye uçağının arkasına giderek 5 ya da 10 dakika içerisinde geri döndu¨ler. Döndu¨klerinde Ö. Binbaşı filo komutanına 'neden geri döndu¨nu¨z' diye

sordu, o da kendisine 'BHM emri ile geri döndu¨k' dedi. Sonra uçakları biz tekrardan emniyete alarak

uçak sığınakları ve hangara çektik."



Darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının ortak kullandığı ana pistler, havaalanındaki itfaiye ve iş araçları ile Büyükşehir Belediyesine ait, otobüs, iş makinesi ve kamyon ve otobüslerle tamamen kapatılarak, uçakların kalkış ve iniş yapması engellenmişti.