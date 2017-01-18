Darbe Gecesi Erdoğan'a Hakaretten 2 Polise 10'ar Ay Hapis

BURSA'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Emniyet müdür yardımcısının telsizinden yaptığı, 'Darbeci askerlere karşı direnilecek' anonsunu duyunca, kendi aralarında "Asker gelirse neden direneceğim? Silahımızı teslim ederiz" dedikleri iddiasıyla tutuklanan merkez Gürsu İlçe Emniyet Amiri 35 yaşındaki Kadriye Kaçar ile tutuksuz yargılanan polis memuru Bayram Kara'ya o gece Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılandıkları davada 4'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklara verilen cezanın hükmün okunmasını geri bıraktı. Bursa'da, 15 Temmuz gecesi, Emniyet müdür yardımcısının telsizi ile tüm birimlere "Olay yerlerinde bulunan ekiplerimiz. Askerin yapacağı hareketlere karşı direnilecek, silah teslim edilmeyecek. Talimatımıza uyulacak" anonsunu duyan Merkez Gürsu İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Kadriye Kaçar, 45 yaşındaki Komiser Ergün Şimşek ile 42 yaşındaki polisler Murat Çelebi ve Bayram Kara, iddiaya göre askerlerin gelmesi halinde, silahlarını teslim etme kararı aldı. Darbe girişiminin başarısız olmasından sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görevi polis memurlarının şikayeti üzerine aralarında Emniyet Amiri Kadriye Kaçar'ın da bulunduğu 4 polis gözaltına alındı. Savunmalarından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, Bayram Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık polisler daha sonra meslekten ihraç edildi.



Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ömür boyu, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'tan ise 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu dava devam ederken, darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Şimdi kaçacak delik arıyordur" dediği öne sürülen Kadriye Kaçar ile polis memuru Burhan Kara hakkında, Bursa 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla ilgili yargılamaya başlandı. Sanıkların tutuksuz yargılandığı bu davadaki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme hakimi yöneltilen suçları kabul etmeyen her 2 sanığa önce 1'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti daha sonra bu cezayı sanıkların iyi halini dikkate alarak 10 aya düşürüp hükmün okunmasını geri bıraktı. - Bursa