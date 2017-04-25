Darbe Gecesi 'Abiler Askere Yardımcı Olun' Mesajına 8 Yıl 9 Ay Hapis

KOCAELİ'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 'Abiler askere yardımcı olun' mesajı attığı iddia edilen öğretmen Mustafa Polat 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir okulda öğretmenlik yapan Mustafa Polat'ın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki duruşmada tanık S.E, Mustafa Polat hakkında, "15 Temmuz gecesi saat 22.45'te 'abiler askere yardımcı olun' mesajını gördüm" iddiasında bulundu. Mustafa Polat bugünkü duruşmada, S.E.'nin beyanlarının çelişkilerle dolu olduğunu belirterek, darbe gecesi Sivas'ta bulunduğunu ve kendisine mesaj çekmediğini, telefon çekmediği için mesaj atmasının mümkün olmadığını, darbe grişiminden 5 gün sonra Kocaeli'ne geldiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme, Mustafa Polat'ı 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, sanığın davranışlarını gözeterek cezayı 8 yıl 9 ay'a indirdi. - İzmitkocaeli