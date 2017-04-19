Darbe Gecesi 28. Mekanize Tugayı'ndan 65 Araç Çıkardılar

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Mamak'taki 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 65 araç ile darbecilerin, Ankara'nın çeşitli kavşak ve noktalarına gittiği, çok sayıda sivil vatandaş ve polisin şehit edilmesi, yüzlerce kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.



İddianamede, bu dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alan şahısların da çeşitli eylemleriyle bu darbe girişimine dahil oldukları, bu kapsamda, çoğunluğu Ankara ilinde konuşlu 4. Kolordu Komutanlığı ve bünyesinde oluşturulan Komutanlıklarda görev yapan şüphelilere, Ankara'nın çeşitli noktalarını kontrol altına almak, birçok noktada yolu trafiğe kapatmak ve bu şekilde darbeye karşı geliştirilecek tepki ve direniş çabalarını önleme görevinin verildiği belirlendi.



İddianamede, aslen 4. Kolordu Komutanlığı veya bağlı birliklerde görev yapmayıp farklı birliklerde çeşitli rütbelerde görev yapan çok sayıda rütbeli askere de, "4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına giderek Yurtta Sulh Konseyi tarafından atanan sözde yeni 4. Kolordu Komutanı Osman Ünlü ve sözde yeni 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı firari şüpheli Ali Kalyoncu ile oradaki diğer darbecilere destek olma görevi"nin verildiği aktarıldı.



Eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 245'i tutuklu, 330 sanığın yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alıyor.



Olay akşamı 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gelen bu askerlerin, Mamak'ta konuşlu Eşref Akıncı Kışlası içerisinde kalarak Osman Ünlü ve firari şüpheli Ali Kalyoncu ile kışlanın yönetimini devraldıkları, bir kısmının ise daha sonra kışladan çıkarılan zırhlı araçlara binerek çeşitli noktalarda gerçekleşen saldırı eylemlerinde bizzat yer aldıkları belirlendi.



İddianamede, "Nihayetinde, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 65 araç ile Ankara'nın çeşitli kavşak ve noktalarına giden bir kısım şüphelilerce, amaçlanan 'Anayasal Düzenin Ortadan Kaldırılması, Seçilmiş Meşru Meclis ile Seçilmiş Meşru Hükümetin Ortadan Kaldırılması' suçlarının işlenmesi amacıyla, devletin teröre ve dış düşmana karşı kullanılması için verdiği silah, araç ve mühimmatları bu millete karşı kullanılmak suretiyle Mamak'ta, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi ve civarında, Kızılay'da, Gençlik Caddesinde, Külliye ve Jandarma Genel Komutanlığı civarında, Genelkurmay Kavşağı ve yakınlarında çok sayıda sivil vatandaş ve polisimizin şehit edilmesi, yüzlerce kişinin öldürülmeye teşebbüs edilmesi, yaralanması, kamu/özel kişi ve kurumlara ait bina, eşya ve araçlara milyonlarca liralık zarar verilmesi şeklindeki araç suç niteliğindeki eylemlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." denildi.



Bazı şüphelilerin ise bizzat zırhlı araçlarla kışla dışına çıkmasalar da bu eylemlerin planlanıp icra edilmesi noktasında emir/talimat verme, koordinasyonu sağlama gibi faaliyetlerle darbe eylemine katıldıkları tespit edildi.