Darbe Bildirisinin Okunması Görüntüleri Türk Telekom İddianamesinde Yer Aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasının basılarak darbe bildirisinin okunmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, darbeci Yarbay Ömer Ergenekon'un darbe bildirisini okuduğu görüntülere yer verildi. Müştekilerden Semih Ecevit Özkan ise ifadesinde, Ergenekon'un silah doğrultarak zorla kendi arabasına bindiğini, üzerindeki tişörtü gasp ettiğini belirterek, Ergenekon'un telefon görüşmesinde "Satıldık, çocukları polis aldı" dediğini anlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor. Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasının basılarak çalışanlarının rehin alınması ve darbe bildirisinin okunmasına ilişkin 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, şüphelilerden eski Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon'un saat 22.45'te darbe bildirisini okunmasına ilişkin görüntülere yer verildi. İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Kara Harp Okulunda görev yapan 28 askeri personelin şüpheli eski Kurmay Yarbay Ömer Ergenekon ile birlikte Türk Telekom binasına giderek burayı işgal ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin çalışan personelin bir kısmını darbe bildirisini okuyarak tahliye ettikleri, bir kısmını ise kelepçeleyerek binada alıkoydukları kaydedildi. Şüphelilerin Türk Telekom binasında bulunan sistemleri kapatmaya çalıştıklarının tespit edildiği bildirildi. İddianamede, şüpheli eski Yarbay Ömer Ergenekon'un firari olduğu belirtildi.



İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Semih Ecevit Özkan'ın da ifadelerine yer verildi. Özkan ifadesinde, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla arkadaşı olan diğer müştekilerden Hüseyin Sercan ile sokağa çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir müddet beklediklerini, darbecilerin bomba atması üzerine eve döndüklerini kaydeden Özkan, tankların sokağa çıktığı haberlerini görmesi üzerine saat 04.00 sıralarında tekrardan sokağa çıktıklarını belirtti. Özkan, Ulus üzerinde seyrederken karşılarına asker kıyafetli, elinde çocuk çantası ve üzerinde beylik tabancası olan birinin kendilerini durdurduğunu ifade etti. Daha sonra fotoğraflardan teşhis ettiği şahsın darbeci Yarbay Ömer Ergenekon olduğunu öğrendiğini kaydeden Özkan, şahsın arabanın arka koltuğuna geçtiğini ve tabancayı göstererek "sür" dediğini, yolu tarif ederek de "Kara Harp Okuluna gideceğiz" dediğini ifade etti.



Ergenekon'un kendi üzerinde bulunan tişörtü vermesini istediğini vurgulayan Özkan, Ergenekon'un üzerinde bulunan tişörtü de kendisine verdiğini ve bunu giymesini istediğini belirtti.



"Satıldık, çocukları polis aldı"



Özkan, Kara Harp Okuluna Ergenekon'u bırakmalarının ardından olay yerinden kaçtıklarını dile getirerek, Ergenekon'un araç içerisindeyken 1-2 kez telefon ile görüştüğünü belirtti. Kiminle görüştüğünü bilmediğini söyleyen Özkan, Ergenekon'un karşı tarafla görüşürken ne durumda olduklarını sorduğunu, ayrıca "Satıldık, çocukları polis aldı. Ben tesisatımı atarak kaçtım, Harp Okuluna gelmeye çalışıyorum" dediğini anlattı. - ANKARA