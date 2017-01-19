Dap'tan "Proje Yönetim Sistemi Eğitimi"

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri için paydaşlara proje yönetim sistemi eğitimi verildi.



Eğitime, DAP idaresi personeli ile bölge illerinin İl Özel İdare ve Büyükşehir Belediyelerinde görev yapan uygulayıcı kuruluşların projelerden sorumlu yetkilileri katıldı.



DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, eğitim hakkında yaptığı açıklamada, başvurulan proje sayısının her yıl arttığını ifade etti.



Mevcut projeleri gelişen şartlara uyarlayabilmek, hizmet yelpazesinin geliştirilmesi ve kalite standartlarının yükseltilmesiyle birlikte yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla proje yönetim sistemi eğitiminin verildiğini belirten Güler, idareye yapılacak proje başvurularının bundan sonra proje.dap.gov.tr adresindeki proje yönetim sisteminden yapılacağını bildirdi.



Bu yıl bütçe denkliğini sağlamak amacıyla projelerde ödenek revizyonu yapılmayacağını aktaran Güler, katılımcılardan usul ve esaslara riayet etmelerini istedi.



Verilecek eğitimle proje başvurularının artık internet sitesi üzerinden yapılacağını anlatan Güler, "Eğitimin amaçlarından biri de proje yönetiminde yer alan birimler, kurumlar arasında ortak bir dil birliği oluşturmaktır." dedi.