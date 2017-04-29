Dansın Ritmi
Dans gösterisi "Dansın Ritmi", Hodjapasha'da sahneleniyor.
Dans gösterisi "Dansın Ritmi", Hodjapasha'da sahneleniyor.
Bu programda Osmanlı Saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinin dansları, oryantal danslar ve ritm show ile harmanlanarak çağdaş bir koreografi ile sunulmaktadır.
Hodjapasha, bulunduğu coğrafyanın kültürel mirasını esas alan gösteri ve sergilerden oluşan etkinlikleri sunan bir cazibe merkezidir.
Bu dinamik dans gösterisi 360 derece görsel efektler altında ve muhteşem kostümler ile birlikte tarihi atmosferde izleyenleri büyülüyor. Ayrıca fuaye alanında bulunan "Dervish Experience" sergisi program öncesinde gezilebilir.
Program Akışı
Osmanlı Saray dansı - Yelpaze
Ege Bölgesi Zeybek Dansları
Trakya Bölgesi Roman Dansları
Solo Şaman Dansı - Blacklight
Doğu Anadolu Halay Dansları
Solo Oryantal Şov
Grup Oryantal Şov - Şamdan
Solo Azeri Dansı
Balkan Bölgesi Dansları
Solo Darbuka ile Oryantal Şov
Ritim Şov
Karadeniz Bölgesi Horon Dansları
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Hocapaşa Kültür Merkezi
Mekan Adresi : No: 3.B, Hocapaşa Hamam Sokak, Ankara Caddesi, Sirkeci
Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Dansın Ritmi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır