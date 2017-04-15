Dans gösterisi "Dansın Ritmi", Hodjapasha'da sahneleniyor.



Bu programda Osmanlı Saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinin dansları, oryantal danslar ve ritm show ile harmanlanarak çağdaş bir koreografi ile sunulmaktadır.



Hodjapasha, bulunduğu coğrafyanın kültürel mirasını esas alan gösteri ve sergilerden oluşan etkinlikleri sunan bir cazibe merkezidir.



Bu dinamik dans gösterisi 360 derece görsel efektler altında ve muhteşem kostümler ile birlikte tarihi atmosferde izleyenleri büyülüyor. Ayrıca fuaye alanında bulunan "Dervish Experience" sergisi program öncesinde gezilebilir.



Program Akışı



Osmanlı Saray dansı - Yelpaze



Ege Bölgesi Zeybek Dansları



Trakya Bölgesi Roman Dansları



Solo Şaman Dansı - Blacklight



Doğu Anadolu Halay Dansları



Solo Oryantal Şov



Grup Oryantal Şov - Şamdan



Solo Azeri Dansı



Balkan Bölgesi Dansları



Solo Darbuka ile Oryantal Şov



Ritim Şov



Karadeniz Bölgesi Horon Dansları



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Hocapaşa Kültür Merkezi



Mekan Adresi : No: 3.B, Hocapaşa Hamam Sokak, Ankara Caddesi, Sirkeci



Başlangıç Saati : 15.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Dansın Ritmi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır