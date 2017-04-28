Dansa Göndermemek İçin Dans Etmeye Razıyız

"Eşiniz ya da sevgiliniz dans kursuna gitmek istiyor, tepkiniz ne olur?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 34'ü "Benimle birlikte gidecekse gitsin" cevabını verirken, yüzde 24'ü "Gitmesini istemem", yüzde 21,10'u "Tabii ki gitsin, sorun yok", yüzde 11,50'si "Partnersiz yapılan bir danssa gidebilir", yüzde 9,30'u "Gitme demem ama rahatsız olurum" dedi.

Anketin bir diğer sorusu ise "En çok hangi okazyonda dans edersin?" oldu. Bu soruya cevap veren 910 kişinin yüzde 43,70'i "Düğün, kına, nişan", yüzde 34,60'ı "Evde, kendi kendime", yüzde 13,30'u "Gece kulüpleri, partiler" derken hobi ve profesyonel dans edenlerin oranı daha düşük çıktı.

