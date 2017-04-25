Dans Romanlarla Buluşuyor" Projesi Eğitimleri Başladı

"Dans Romanlarla Buluşuyor" projesi eğitimleri, Anadolu Ateşi Stüdyoları'nda başladı.



Proje, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession), "İnsan Kaynaklarının Geliştirmesi Operasyonel Programı" kapsamında, Kültürlerarası İletişim ve Dayanışma Derneği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı arasında imzalanan, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe programı çerçevesinde hayata geçirildi.



Avrupa Birliği desteğiyle finanse edilen etkinliğin seçmelerine, Şişli Kuştepe, Gaziosmanpaşa Sarıgöl, Balat, Sulukule, Karagümrük ve Üsküdar Selamiali'den gençler katıldı. Başvuran 100 adaydan, 17-29 yaş arasında daha önce herhangi bir mesleki eğitim almamış İstanbul'da yaşayan işsiz 33 Roman genci seçildi.



Anadolu Ateşi Dans Topluluğu eğitmenleri tarafından modern dans, halk dansları, bale ve stretching gibi derslerin verileceği eğitim, 6 ay sürecek.



Eğitimin ardından gençlerin sahneye koyacağı gösteri, Şişli'de ve Romanların yoğun olduğu iki ayrı bölgede daha sahnelenecek.