Dans Maratonu 3. Devre Dans Kursu

Geçtiğimiz sezon koreograf ve artistik direktör Korhan Başaran gözetiminde başlayan Maraton Dans Kursu, 9 Şubat'ta Akbank Sanat'ta sizlerle...



"Geçtiğimiz sezon koreograf ve artistik direktör Korhan Başaran gözetiminde başlayan maraton serisinin üçüncü ayağıdır. Yeni yetişen dansçılara çalışma ve gösteri fırsatı sunmayı hedefleyen "Maraton Serisi"nin bu 3. devre çalışmalarında, orta - ileri seviyedansçılarla biraraya gelinecektir.



1 - 9 Şubat arasında gerçekleşecek orta - ileri seviye teknik dersler ve prova döneminin ardından ortaya çıkarılacak çalışma, 9 Şubat'ta sergilenecektir. Korhan Başaran gözetiminde şubat ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilecek "Dans Maratonu 3. Devre" İstanbul'un yanı sıra, İstanbul dışından da tatil döneminde gelip, katılabilecek, orta - ileri seviye dans bilgisi / tecrübesi olan dansçılarla yürütülecek bir çalışmadır. Başvurular arasından seçilecek dansçı kadrosuyla gerçekleştirilecek bu özgün çalışma, prova döneminin sonunda iki gösteriyle izleyiciyle paylaşılacaktır.



Maraton dönemi boyunca, Akbank Sanat normal akşam ders programının yanı sıra, ileri seviye sabah teknik derslerinin programı 11.00 - 12.30 arasındadır."



*Dersler ileri seviyedir ve herkesin katılımına açıktır.