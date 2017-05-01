Dans Festivali Açılış Yansell

Kübalı sanatçı Yanssel Castellon eşliğinde gerçekleşecek olan "Dans Festivali", 2 Mayıs'ta Akıngüç Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşuyor.

Dans Festivali Açılış Yansell

Kübalı sanatçı Yanssel Castellon eşliğinde gerçekleşecek olan "Dans Festivali", 2 Mayıs'ta Akıngüç Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşuyor.

"Her yıl yapılan İstanbul Kültür Üniversitesi, "Üniversitelerarası Dans Festivali" artık gelenekselleşmeye başladı. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz festival açılışını, ülkemizde yaşayan Kübalı sanatçı Yanssel Castellon ve arkadaşlarının konserinde herkesi dans etmeye davet ediyoruz."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : Akıngüç Oditoryumu

Mekan Adresi : Ataköy Kampüsü, Bakırköy

Başlangıç Saati : 02.05.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00

Kategori : Dans Festivali Açılış Yansell

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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