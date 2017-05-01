Dans Festivali Açılış Yansell
Kübalı sanatçı Yanssel Castellon eşliğinde gerçekleşecek olan "Dans Festivali", 2 Mayıs'ta Akıngüç Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşuyor.
Kübalı sanatçı Yanssel Castellon eşliğinde gerçekleşecek olan "Dans Festivali", 2 Mayıs'ta Akıngüç Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşuyor.
"Her yıl yapılan İstanbul Kültür Üniversitesi, "Üniversitelerarası Dans Festivali" artık gelenekselleşmeye başladı. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz festival açılışını, ülkemizde yaşayan Kübalı sanatçı Yanssel Castellon ve arkadaşlarının konserinde herkesi dans etmeye davet ediyoruz."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Akıngüç Oditoryumu
Mekan Adresi : Ataköy Kampüsü, Bakırköy
Başlangıç Saati : 02.05.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00
Kategori : Dans Festivali Açılış Yansell
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io