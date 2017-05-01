Kübalı sanatçı Yanssel Castellon eşliğinde gerçekleşecek olan "Dans Festivali", 2 Mayıs'ta Akıngüç Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşuyor.



"Her yıl yapılan İstanbul Kültür Üniversitesi, "Üniversitelerarası Dans Festivali" artık gelenekselleşmeye başladı. Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz festival açılışını, ülkemizde yaşayan Kübalı sanatçı Yanssel Castellon ve arkadaşlarının konserinde herkesi dans etmeye davet ediyoruz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Akıngüç Oditoryumu



Mekan Adresi : Ataköy Kampüsü, Bakırköy



Başlangıç Saati : 02.05.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 21: 00: 00



Kategori : Dans Festivali Açılış Yansell



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır