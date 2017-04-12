Dans Ederek Çocuk Gelin Cinayetlerine Dikkat Çektiler

SAKARYA Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri 'Kara Düğün' isimli dans gösterisiyle çocuk gelin cinayetlerine dikkat çekti.



Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, 'Kara Düğün' isimli dans gösterisi hazırladı. Öğretim görevlisi Deniz Köktan ve bölümün dans ekibi gösterinin konusunu çocuk gelin cinayetleri olarak belirledi. Çocuk yaşta evlenmelerin önüne geçilmesi için konuya dikkat çekmek isteyen dans ekibi, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gösterilerini gerçekleştirdi. Gösteride kız isteme, düğün eğlencesi, kına gecesi ve cenaze namazı canlandırıldı. Çocuk gelinleri canlandıran dansçıların ellerinde oyuncak bebekler yer aldı. Öğrenciler dans gösterileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Gösterinin sonunda dansçılar ayakta alkışlandı.



- Sakarya