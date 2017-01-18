Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Pınar Batur atandı.
Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörü olarak Pınar Batur 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle atandığı açıklandı. 2008 yılından bu yana Danone ailesinde farklı şirketler ve görevlerde bulunan Batur, son olarak Nutirica Medikal Beslenme şirketinde Organizasyonel Gelişim & Erişkin Kategori İK İş Ortağı olarak görev alıyordu.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Batur, kariyerine eğitim & gelişim uzmanı olarak başladı. İnsan Kaynakları alanında kariyerini farklı kurumsal şirketlerde sürdüren Batur, 2008 yılında katıldığı Danone ailesinde Nutricia Anne Bebek Beslenmesi ve Nutricia Medikal Beslenme şirketlerinde çeşitli görevlerde bulundu. - İSTANBUL
Danone Türkiye Sütlü Ürünler'de Atama
Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Pınar Batur atandı.
Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Pınar Batur atandı.
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