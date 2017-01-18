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Danone Türkiye Sütlü Ürünler'de Atama
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Danone Türkiye Sütlü Ürünler'de Atama

Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Pınar Batur atandı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler'de Atama

Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Pınar Batur atandı.

Danone Türkiye Sütlü Ürünler İnsan Kaynakları Direktörü olarak Pınar Batur 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle atandığı açıklandı. 2008 yılından bu yana Danone ailesinde farklı şirketler ve görevlerde bulunan Batur, son olarak Nutirica Medikal Beslenme şirketinde Organizasyonel Gelişim & Erişkin Kategori İK İş Ortağı olarak görev alıyordu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Batur, kariyerine eğitim & gelişim uzmanı olarak başladı. İnsan Kaynakları alanında kariyerini farklı kurumsal şirketlerde sürdüren Batur, 2008 yılında katıldığı Danone ailesinde Nutricia Anne Bebek Beslenmesi ve Nutricia Medikal Beslenme şirketlerinde çeşitli görevlerde bulundu. - İSTANBUL

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