Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Danone Türkiye'de Atama
Ara
BİST 90.765 %0,12
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,29 %0,09
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Danone Türkiye'de Atama

Danone Türkiye İş Destek Birimi Genel Sekreterliği görevine Nisan ayı itibariyle Dr. Tuna Yavuz atandığı açıklandı.

Danone Türkiye'de Atama

Danone Türkiye İş Destek Birimi Genel Sekreterliği görevine Nisan ayı itibariyle Dr. Tuna Yavuz atandığı açıklandı.

Danone Türkiye İş Destek Birimi Genel Sekreterliği görevine Nisan ayı itibariyle Dr. Tuna Yavuz atandığı duyuruldu. Yavuz, Danone Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Sütlü Ürünler, Su, Anne Bebek Beslenmesi ve Medikal Beslenme iş birimlerinin iletişim, kurumsal ilişkiler, ruhsatlandırma, etik uyumluluk ve hukuk departmanlarından sorumlu olacağı bildirildi.

Tuna Yavuz kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yavuz, kariyerine 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde hekim olarak başladı. Daha sonra aynı merkezde başhekimlik görevini yürüten Yavuz, sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Merkez Başkanı, Milli Voleybol Takımı Hekimliği görevlerinde bulundu. 1994 yılında ilaç sektörüne adım atan Tuna Yavuz, son olarak Abdi İbrahim Otsuka İlaç'ta Şirket Yöneticiliği görevini yürütmekteydi. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, Tıp Fakültesi, Abdi İbrahim, Milli Eğitim, Öğretmen, Sekreter, Istanbul, İstanbul, Türkiye