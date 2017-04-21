Danone'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Sinema Gösterimi
Danone, 23 Nisan kampanyası kapsamında 15-23 Nisan tarihleri arasında Migros mağazalarından 10 TL'lik Danone Sütlü Atıştırmalık alışverişi yapan herkese Moana filmi için tek kişilik bilet hediye ediyor.
Danone, 23 Nisan kampanyası kapsamında 15-23 Nisan tarihleri arasında Migros mağazalarından 10 TL'lik Danone Sütlü Atıştırmalık alışverişi yapan herkese Moana filmi için tek kişilik bilet hediye ediyor.
Kaynak: Dunya.com
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