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Danone'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Sinema Gösterimi
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Danone'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Sinema Gösterimi

Danone, 23 Nisan kampanyası kapsamında 15-23 Nisan tarihleri arasında Migros mağazalarından 10 TL'lik Danone Sütlü Atıştırmalık alışverişi yapan herkese Moana filmi için tek kişilik bilet hediye ediyor.

Danone'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Sinema Gösterimi

Danone, 23 Nisan kampanyası kapsamında 15-23 Nisan tarihleri arasında Migros mağazalarından 10 TL'lik Danone Sütlü Atıştırmalık alışverişi yapan herkese Moana filmi için tek kişilik bilet hediye ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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