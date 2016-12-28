Danıştay, Valiliklere İmam Hatip Açma Yetkisi Veren Yönetmeliği İptal Etti

DANIŞTAY, Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliğin iptaline karar verdi.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmelik hükmü kapsamında Konya Valiliği kararıyla Konya'da çok sayıda okulun imam-hatibe dönüştürülmesi nedeniyle Eğitim İş Sendikası'nın açtığı davayı hükme bağladı.



30 KM'DE 8 İMAM HATİP



Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı düzenlenen yönetmelikle valiliklere imam-hatip açma yetkisi verildiğini ileri sürdü. Konya il merkezinde 30 km çapındaki alanda 8 okulun imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü ve bu bölgede sadece 2 normal ortaokul bırakıldığını belirten Balık, açtıkları davada Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun, bu okulların, valilikler tarafından keyfi olarak açılabilmesine olanak sağlayan yönetmeliğin ilgili maddesini iptal ettiğini söyledi.



YETKİ BAKANLIKTA



İptal gerekçesine ilişkin bilgi veren Mehmet Balık, "Bu karar, öncelikle bu okul açma yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğuna, valiliklerce gelişigüzel şekilde bu okulların açılamayacağına ve bakanlığın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğuna işaret etmiştir. Bununla birlikte gereklilik, ihtiyaç ve talep olmaksızın Konya'da açılan 8 imam-hatip ortaokulunun hukuka aykırı şekilde açıldığına hükmetmiştir" dedi.



İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DE İPTAL EDİLDİ



Bu kararın bir başka önemli husus içerdiğini de anlatan Balık, şöyle konuştu:



"Bilindiği üzere okul isimleri gündelik siyasetin karşılığı olarak sürekli değiştirilmektedir. Özellikle Cumhuriyetçi kimliği ile bilinen kimselerin adının verildiği okulların ismi sürekli değiştirilmektedir. Aynı dava içerisinde Konya Selçuklu'da bulunan İsmail Hakkı Tonguç İmam Hatip Ortaokulu'nun ismi Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu olarak, Mustafa Necati İlkokulu'nun ismi ise Cemil Meriç İlkokulu olarak valilik kararı ile değiştirilmiştir. Sendika olarak buna karşı çıkmış ve neden bu isimlerin değiştirildiğini sormuştuk. Tamamıyla keyfi ve hiçbir gerekçeye dayanmayan bu isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğunu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanlığını da yapmış olan Mustafa Necati'nin ve bu ülkenin milli eğitim sisteminin her taşında imzası olan İsmail Hakkı Tonguç isminin okullardan silinemeyeceğini ifade ettik. Nitekim Danıştay da bu gerekçeleri haklı görerek keyfi şekilde yapılan isim değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve yürütmenin durdurulması kararı vermiştir."



Bu kararın emsal nitelikte olduğuna dikkat çeken Eğitim İş Genel Başkanı Balık, bu karar sonrasında artık öncelikle valiliklerce gelişigüzel şekilde imam-hatip açılamayacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu okulların açılmasına karar verirken mevcut talepleri, ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olacağını söyledi.



8 İMAM HATİP KAPATILACAK



Mustafa Necati ve İsmail Hakkı Tonguç tabelalarının tekrar ait olduğu yere asılacağını belirten Balık, "Bu karardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders çıkarmasını umuyoruz. Okul açmada öğrenci ve velilerin talepleri ve gerçek ihtiyaçların dikkate alınmasını, tüm okulların imam-hatiplere dönüştürülmesi çabasından vazgeçilmesini, bu ülke tarihine ve vatandaşlarının kalplerine kazınmış isimleri unutturma gayretinden uzaklaştırılmasını bekliyoruz. Yargı kararları gecikmeksizin uygulanmak zorundadır. MEB yargı kararına uyarak başta dava konusu Konya'daki 8 okul olmak üzere yüksek yargının işaret ettiği şekilde hukuka aykırı olarak açılan tüm imam hatip okullarını kapatmalı, isimleri elinden alınan okulların da isimleri geri verilmelidir" diye konuştu.



- Antalya