Danıştay Kararının Gerekçesi Açıklandı

Danıştay 10. Dairesinin, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığı yönündeki kararının gerekçesi açıklandı.

Danıştay Kararının Gerekçesi Açıklandı

Danıştay 10. Dairesinin, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili, karar verilmesine yer olmadığı yönündeki kararının gerekçesi açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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