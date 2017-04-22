Danıştay'a Başvurulamayacağını Söyleyen Bozdağ Sözlerine Açıklık Getirdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün attığı bir tweetinde, "YSK'nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök bugün yaptığı basın açıklamasında, "Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir adalet bakanı meşru hak aramayı ne zamandan beri uygunsuz görebiliyor. Böyle bir cüret olabilir mi? Adalet Bakanı düşmüş ortaya, hakimlere talimat veriyor. 'CHP başvuruda bulunamaz' demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır." diyerek Bozdağ'ın bu tweetine tepki gösterdi.

"BENİM SÖYLEDİĞİM HATIRLATMAKTAN İBARETTİR"

Twitter'dan tekrar açıklama yaparak cümlesine açıklık getiren Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

Yüksek Seçim Kurulu kararları, kesindir. Yüksek Seçim Kurulunun Kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz (Anayasa, md.79/2). Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine hiçbir mercie başvurulamayacağını; anayasa, YSK, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay söylüyor. Benim söylediğim; anayasa hükmü ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarını tekrarlamaktan/hatırlatmaktan ibarettir. Benim bu gerçekleri hatırlatmam ve tekrarlamam, yargıyı etkilemek değil kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimin gereğini ifadır.

"BİLEREK VE İSTEYEREK HUKUKU ÇİĞNEMEKTİR"

Bu anayasal, yasal ve yargısal gerçekliğe rağmen CHP'nin YSK kararlarını yargıya taşıması, bilerek ve isteyerek hukuku çiğnemektir. CHP'yi bilerek ve isteyerek anayasaya aykırı hareket ettiren saik; dikkatleri başka yere çevirerek CHP'nin başarısızlığını gizlemektir. Halk hür iradesiyle verdiği "evet" oyuyla hükümet sistemini değiştirmiştir. Gerçek budur. Gerisi, lafıgüzaftır. Halkı mahkemeye şikayet etmek; CHP'yi halkın iradesiyle mahkemelik yapmak, bu gerçeği değiştirmez; CHP'nin başarısızlığını ve kusurunu örtmez. Anayasayı hatırlatmak;Anayasa Mahkemesi,Danıştay ve YSK kararlarını yok sayanlara bu kararları hatırlatmak; suç değil,benim vazifemdir.

İşte Bekir Bozdağ'ın Tweetleri: