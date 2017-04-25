Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun "Mühürsüz Oyların Geçerli Sayılması"Na İlişkin...

Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun

Danıştay 10. Dairesi, Yüksek Seçim Kurulunun "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Daire, YSK kararının idari bir işlem niteliği taşımaması nedeniyle başvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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