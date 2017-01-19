Danışma Merkezi Kadınların Sesi Oldu

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Danışma Merkezi kadınların ve çocukların korunması için çalışmalar yapmaya devam ediyor.



Keçiören, kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Hukuksal, sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin de verildiği mağdur kadınların çocuklarıyla birlikte geçici barınmasına da imkan tanınıyor. Son bir yıl içerisinde şiddete maruz kalan 300 kadın Merkeze başvururken, sağlık hizmeti ve psikolojik destek verilen kadın ve çocuk sayısı ise 51 oldu. 16 kadına danışma merkezi vasıtasıyla istihdam imkanı sunulurken, birçok kadın da eğitim ve kreş etüt, sosyal yardım desteği, hukuksal destek, kültürel etkinlikler ve meslek edindirme kurslarından yararlandı.



Kadın ve çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,"Ayakları üzerinde durarak kendine güvenen, sorumluluk alan "güçlü kadınlar"la toplumun ve ailenin daha refah içinde yaşayacağını biliyor ve kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeyi sürdürüyoruz. KEÇMEK kurslarımızla meslek edinmelerine katkı sağlıyor ve 1071 kadın girişimci projemizle de kendi işlerinin patronu olmasına çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA