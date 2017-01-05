Danimarkalı Grubun Izmir'deki Rüzgar Yatırımı

Danimarkalı rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt, Bergama'da kuracakları tesisle ilgili 14 Temmuz'daki temel atma töreni sonrası Türkiye ve dünyada acı olayların yaşanmasına rağmen verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power'ın dünya genelindeki 14. üretim üssü olacak Bergama tesisinde çalışacak personelin eğitimi için Mükemmellik Eğitim Merkezi açıldı.



İlçedeki eski bir tekstil fabrikasında hizmete giren merkezin açılış törenine katılarak konuşma yapan şirketin başkan yardımcısı Malefijt, Bergama yatırımının 14 Temmuz 2016'da temelini attıklarını ve o dönemde karşılıklı bazı sözler verdiklerini kaydetti.



O dönemde 12 ay içinde çalışacak bir fabrika kurma, ekibi tesis açılışı öncesinden işe alma konusunda sözler verdiklerini, yerel yönetimlerden ve tedarikçilerden de bazı sözler aldıklarını anlatan Malefijt, şöyle konuştu:



"Tam bundan bir gün sonra Türkiye'nin hayatında çok büyük değişiklikler oldu. Geçtiğimiz 6 ayda hem Türkiye hem dünyada çok büyük değişiklikler oldu, acı olaylar yaşandı. Ekonomik anlamda beklentilerin değiştiğini gördük, Türk lirasının değer kaybettiğini gördük. Çok sayıda engelin karşımıza çıktığını gördük. İşlerini yerine getiremeyen, işten çıkarılan çok kişi olduğunu gördük. Tüm bunlar sözleri tutamadığımızın bir sebebi olarak gösterilebilirdi ama burada toplanan herkes 6 ay önce verilmiş sözlerin tamamını yerine getirmenin gururunu yaşıyor."



LM Wind Power Avrupa Operasyon Direktörü Jesper Sorensen de ekibe katılan Türk çalışanların şirkete bağlılığı ve çalışma heyecanlarından etkilendiğini belirterek, bunun başarıya olan inançlarını artırdığına dikkati çekti.



Fabrika Direktörü Ozan Mamay ise yaklaşık 500 kişinin çalışacağı tesis için 40 mühendis ve uzmanın iş başı yaptığını, her ay 40 üretim operatörünün ekibe dahil edileceğini ifade ederek, "Ekibe katılan arkadaşlarımız Mükemmellik Eğitim Merkezi'nde 1 aylık teorik ve pratik eğitimden geçecek. 4-6 ay süreyle grubun Polonya, İspanya ve Hindistan'daki değişik fabrikalarında uygulamalı eğitim görecekler." dedi.



Mamay, Türkiye'deki rüzgar potansiyelinin umut verici olduğunu, 2023 yılında toplam enerji üretiminin yüzde 30'unun yenilenebilir enerjiden karşılanmasının öngörüldüğünü dile getirerek, şirketin bu hedefleri görerek pozisyon alma kararı verdiğine işaret etti.



- "Dostlarımızı unutmayız"



Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, fabrika yatırımından sonraki gün olan 15 Temmuz'da başka bir Türkiye'ye uyandıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Hepimizin kafasında soru işaretleri, kaygılar vardı ama bu yatırımın devamı konusundaki kararlılık bizi hem mutlu etti hem de sorumluluklarımızı artırdı. Bu etik davranışları için çok teşekkür ediyoruz. Biz dostlarımızı unutmayız ama zor dönemde bu kararlılığı gösteren dostlarımızı hiç unutmayız. Yasal sınır ve yetkilerimiz içinde kendilerine elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız."



LM Wind Power'ın Bergama OSB'de inşaatı devam eden üretim tesislerinin temmuz ayında hizmete girmesi hedefleniyor.