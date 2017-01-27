Danimarka Parlamentosu'nda 1915 Olaylarıyla İlgili Alınan Karar

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka Parlamentosu Folketing'de 1915 olayları ile ilgili bugün alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Danimarka Parlamentosu'nun bugün kabul ettiği 1915 olaylarına ilişkin kararı hakkındaki bir soruyu yanıtladı.



Danimarka Parlamentosu'nun, 1915 olayları bağlamında tarihi meselelere ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yerinin parlamentolar ve hükümetler olmadığını vurgulayan 26 Ocak tarihli kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Müftüoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Anılan parlamentoya, 1915 olaylarına ilişkin tartışmaların Türkiye'de özgürce yapılabildiğini ve her türlü fikrin serbestçe ifade edilmekte olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki tüm görüşlerin, bu çerçevede Türklerin yaklaşımlarının da serbestçe ifade edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, bu konuda tarihe ışık tutacak tüm belgelerin ortaya çıkmasını teminen ilgili tarafların arşivlerindeki belgelerin ele alınacağı ortak bir Tarih Komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin de arkasındadır."



Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin bu tarihi konudaki görüşlerini teyit eden 15 Ekim 2015 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının da bunu gerektirdiğini kaydetti.



Folketing'de, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaları konusunda Türkiye'yi "soykırımla" suçlayan metin bugün gündemden düşmüştü.