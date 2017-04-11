Danimarka Oyları Yola Çıktı
16 Nisan anayasa halkoylaması için Danimarka’da 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kullanılan oylar, Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye’ye gönderildi.
16 Nisan anayasa halkoylaması için Danimarka'da 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında kullanılan oylar, Türk Hava Yolları uçağı ile Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye Büyükelçiliği binasından alınan özel olarak hazırlanmış ve mühürlenmiş 8 oy torbası, Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bora Melih Kerimoğlu ve Birinci Katip Metin Genç nezaretinde Kopenhag Havaalanı'nda bekleyen THY uçağının kapısına kadar götürüldü. Danimarka Polis Teşkilatından motosikletli iki polis memurunun eskortluk yaptığı konvoy, hiç durmadan Helelrup'tan Kopenhag Havaalanı'ndaki THY apronuna ulaştı. Oyların büyükelçilik binasından yola çıkarılması esnasında Danimarka'dan CHP'yi temsilen Mustafa Erdem, AK Parti'yi temsilen Sedat Sağıroğlu ve MHP temsilcisi Mehmet Saraç da hazır bulundu. THY'nin tarifeli uçağı ile oyları teslim almak üzere Yüksek Seçim Kurulunu temsilen kafile başkanı Hüdai Akışcan, üyeler Sedat Demirayak, Ahmet Murat Özcan, Beytullah Yarkar ile AK Parti'yi temsilen Kemalettin Yılmaztekin, CHP'yi temsilen Onursal Adıgüzel, MHP'yi temsilen İsa dündar, HDP'yi temsilen Reşat Ragıp Yılmaz ile diplomatik kurye Sertan Kara, uçağın bulunduğu apronda hazır bulundular. - KOPENHAG