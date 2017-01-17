Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosluğunun Yeni Yıl Resepsiyonu

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, "Avrupa ve Türkiye konusunda her iki taraf için de abartı, yalan hikayeler ve negatif söylemler nedeniyle endişe duyuyorum. Bunlara karşı koymalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Diplomatların yaptığı budur. Benim 2017 için önceliğim de bu olacak." dedi.



Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosluğunun geleneksel yeni yıl resepsiyonu, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling ve Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Jesper Kamp'ın katılımıyla düzenlendi.



Olling, burada yaptığı konuşmada, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmasının kendisi için bir onur ve ayrıcalık olduğunu ifade etti.



Geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduğunu hatırlatan Olling, şunları söyledi:



"Bunu yapmak benim için onurdu ve bu konuşma için çok iyi hazırlandım. Meslektaşlarımla Erdoğan'ın bana ne soracağını ve ona ne söylemem gerektiği konusunda konuştum. Bana hangi konuda baskı yapabilirdi? Bugünün konuları neydi? Herkes AB ve AB-Türkiye mülteci anlaşması üzerinde çalışmam gerektiğini söyledi. 'Seni sayılar ve Avrupa'nın entegrasyonu konusunda sıkıştıracaktır.' dediler. Bu nedenle çok çalıştım, zorlu göreve hazırdım. Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gittiğimde notlarına baktı ve neredeyse AB anlaşması konusunda çok fazla şey söylemedi ancak 'Şimdi iş yapalım. Ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmak için neler yapabiliriz? Gelecek 3 yılda ikili ticaret hacmini 2 katına çıkarmaya ne dersiniz?' dedi. Ben de 'Tabii bunu yapabiliriz' dedim. Bu, resmi politika ve işler böyle devam ediyor."



Svend Olling, 2016'nın Türkiye için iyi bir yıl olmadığını ancak geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, "Avrupa ve Türkiye konusunda her iki taraf için de abartı, yalan hikayeler ve negatif söylemler nedeniyle endişe duyuyorum. Bunlara karşı koymalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Diplomatların yaptığı budur. Benim 2017 için önceliğim de bu olacak." diye konuştu.



Kamp da konuşmasında, 2017'nin mutlu, barışçıl ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.



Türkiye'deki Danimarkalı yatırımcıların başarılı işler yaptığına değinen Kamp, Türkiye-Danimarka arasındaki ticari ilişkilerin bu yıl artacağına inandığını söyledi.