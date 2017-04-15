Danimarka'nın İlk Kubbeli ve Minareli Türk Camisi Brabrand Ulu Cami Açıldı

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında, Kadir Gecesinde ibadete açılan Brabrand Ulu Cami'nin resmi açılışı yapıldı.



Resmi açılış, Aarhus Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard, Aarhus Belediye Başkanı Yardımcısı Bünyamin Şimşek, Aarhus Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Araç, Silkeborg Belediye meclisi üyesi Mestafa Kellegöz ve Kopenhag Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu'nun katıldığı törenle yapıldı.



İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde, Jacob Bundsgaard, Bünyamin Şimşek, Hüseyin Araç ve Adnan Bülent Baloğlu, Şenay Tanış birer konuşma yaptılar. Törende ayrıca küçük kızlardan oluşan bir koro ilahi söyledi. Brabrand Camii Derneği Başkanı Bedir Toy açılışta kısa bir konuşma yaptı ve konuşmasında caminin yapıldığı arsanın 2007 yılında alındığını, inşaatın ise 2010 yılında başladığını belirtti. Toy, caminin 18 milyon krona malolduğunu ve cami yapımında kullanılan finansmanın Danimarka'da yaşayan Türklerin bağışlarından sağlandığını, hiçbir kurum ya da kuruluştan yardım alınmadığı gibi hiçbir bankadan da kredi çekilmediğini söyledi.



Jacob Bundsgaard, Branbrand'da açılan caminin Danimarka'ya 1960'lı yılların başında Türkiye'den gelen göçmenlerin, bu ülkeye uyumlarının güzel bir göstergesi olduğunu, caminin Danimarka ve Türk toplumu arasında köprü görevi göreceğine, hoşgörü ve anlayışın gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını söyledi.



Bünyamin Şimşek, caminin inşaat ve imar izni alınması sürecinde Hüseyin Araç'la birlikte aktif rol aldığını, bu caminin burada yaşayan Türklerin dini inançlarını karşılamalarının yanı sıra kültür merkezi, gibi bir görev görmesini, cami konusunda gösterilen özverilerin Danimarka toplumu ile iyi ilişkilerin kurulup geliştirilmesi için de gösterilmesi gerektiğini söyledi ve cami yapımında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.



Hüseyin Araç ise konuşmasında Türklerin Danimarka'ya gelişlerinden bu yana yaşadıkları ilginç uyum süreci öyküsünü anlattı ve insanın sadece doğduğu yerin değil, doyduğu ve durduğu yerin de vatanı olduğunu, Aarhus'un kendi şehirleri, Danimarka'nın da Türklerin kendi ülkesi olduğunu söyledi.



Din İşleri Müşaviri Adnan Bülent Baloğlu da İskandinavya'da Türkler tarafından yapılan ikinci kubbeli ve minareli caminin Brabrand Ulu Cami olduğunu, ilkinin 2009 yılında Stockholm'de açılışına katıldığını anlattı ve bu camilerin İskandinavya ve Viking hoşgörüsünün bir simgesi olduğunu söyledi. Baloğlu ayrıca bu caminin iki toplum arasında diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra ülkemiz insanları ve gençlerinin de eğitimine ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmasını ve onları terör örgütlerinin kucağına düşmekten kurtarması için önemli bir rol oynamasını umduğunu söyledi.



Brabrand Ulu Cami açılışına, komşu Brabrand Kilisesi'nin rahibelerinden İnger Birgitte Christensen de katıldı. Christensen, kısa bir konuşma yaparak yanında bir hediye getirdiğini, hediye paketinin içinde aydınlanmayı simgeleyen iki şamdan bulunduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından kurdela kesildi ve törene katılan konuklar cami içinde incelemede bulundular ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KOPENHAG