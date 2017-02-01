Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling Kilis'te

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.



Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Olling'i makamında ağırlayan Kara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kilis Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi'nin (DRC) ortak yürüttükleri projelerle büyük başarılara imza attığını belirtti.



Kara, DRC ve Kilis Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü projeler kapsamında maddi imkansızlıklar içindeki çocuklara, ücretsiz kurslar verildiğini aktardı.



Olling de Türkiye ve bölgenin, Suriyeli sığınmacılar konusunda başarılı işler yaptığını vurgulayarak, Kilis'in Suriyelilere gösterdiği ev sahipliğiyle önemli bir örnek oluğunu kaydetti.



Ziyaretin ardından, Olling ve Kara, Kilis Belediyesi'ne ait Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisi'ndeki resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi, tesisteki atölyeleri gezdi.