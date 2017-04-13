Danimarka, İsveç ile Olan Sınır Kapılarında Pasaport Kontrolü Başlatmak İstiyor

Danimarka hükümeti, geçtiğimiz hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen kamyonlu terör eyleminin failinin sığınma başvurusu reddedilen bir kişi olmasının ortaya çıkmasının ardından, İsveç ile olan sınır kapılarında pasaport kontrollerine başlamak istediğini duyurdu.



Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, İsveç'te 12 bin sığınmacının olduğunu söyleyerek, bunlar arasında terörist unsurlar olacağı korkusu yaşadıklarını ve İsveç'te durumun daha da kötüye gitmesi durumunda bu ülkeyle olan sınır kapılarında pasaport kontrolleri başlatacaklarını söyledi. Bakan Stöjberg'in önerisine iktidar partisine dışarıdan destek veren Danimarka Halk Partisi ile ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti de destek veriyor.



Öte yandan, Danimarka; 2015 yılının sonbaharında gerçekleşen Suriyeli sığınmacı akınının ardından Almanya ile olan kara sınırında pasaport kontrolleri başlatmış 3 bin kişiyi sınırdan geri çevirmişti. - KOPENHAG