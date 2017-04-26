Danimarka İstihbaratı: "Dine Hakaret Yasağını Kaldırmak Terör Tehdidine Neden Olur"

Danimarka Parlamentosunda görüşülmekte olan "Dine hakaret yasağının kaldırılması" önerisi için görüş belirtilmesi istenen Danimarka İstihbarat Servisi, bu yasağın kaldırılmasının Danimarka için tehditler oluşturabileceği yönünde görüş bildirdi.



Parlamentoda bulunan eski Komünistler ve Yeşillerden oluşan Birlik Listesi (Enhedslisten) tarafından sunulan öneri parlamentoda grubu bulunan partilerden sadece Sosyal Demokrat Parti kesinlikle karşı çıkarken diğer partilerin de yasağın kaldırılmasını destekledikleri, ancak Birlik Listesi'nin önerisine şimdilik destek vermeyecekleri açıklandı. Parlamentoda görüşmeler devam ederken dün Danimarka İstihbarat Servisi (PET) tarafından Danimarka ceza yasasında bulunan dine ve dini değerlere hakareti yasaklayan 140. maddenin kaldırılmasının hem Danimarka içinde hem de Danimarka dışında ülke çıkarları açısından tehdit oluşturabileceği yönündeki raporu okundu. Yapılan görüşmelerin ardından bu alanda daha fazla araştırma yapılması için önerinin görüşülmesinin ertelenmesine karar verildi. - KOPENHAG