Danimarka'da Sandıklar Kapandı

16 Nisan Anayasa referandum u için Danimarka'da 27 mart günü başlayan oy verme süreci dün saat 21.00'de sona erdi. Danimarka'da kayıtlı bulunan 33 bin 300 seçmenin 11 bin 363'ü oylarını kullandı ve referandum a katılım yüzde 34 olarak gerçekleşti.



14 gün boyunca sandık başında görev yapan sandık kurulu üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, oy verme işleminin huzur içinde ve demokrasi şenliği şeklinde devam ettiğini belirttiler ve birkaç münferit olay dışında herhangi bir gerginlik yaşanmadığını belirterek oy vermeye gelen vatandaşlarımıza teşekkürlerini dile getirdiler.



Son gün ise bin 181 kişi oy kullandı



Oy verme işleminin son dakikasına kadar yetişebilen vatandaşlarımız oylarını kullanırlarken son olarak oy kullanan Bahadır Güler adlı vatandaşımız oy kullanan 11 bin 363. kişi oldu.



Avrupa genelinde yüzde 30'luk bir katılım olduğu belirtilirken Danimarka'da tutturulan yüzde 34'lük oran 1 Kasım 2015 seçimlerinden de düşük oldu. 1 kasım 2015 seçimlerinde katılım yüzde 41 olarak gerçekleşmişti. Danimarka'da referandum a katılım oranının düşük olmasının bir nedeninin ise Jutland yarımadasında yaşayan vatandaşların Hamburg'a giderek oy kullanmalarının olabileceği belirtiliyor.



Oy verme işleminin sona erdiği dakikalarda AK Parti Danimarka Teşkilatı salonda bulunan sandık görevlileri, siyasi parti temsilciler, basın mensupları ve oy kullanmaya gelen vatandaşlara baklava, börek ve yaprak sarması ikram ederken, Saadet Partisi teşkilatı tarafından kırmızı gül dağıttı. CHP'li sandık görevlisi bir tepsi tiramisu ikram etti. - KOPENHAG