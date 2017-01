Danimarka'da İş Adamlarına "Türkiye'de Yatırım Fırsatları" Anlatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı hizmet alabilmeleri adına danışmanlara bir sertifikasyon yapacağız, hizmet yeterlilik belgesi vereceğiz ve artık akredite firmalar vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak. Bu da daha kaliteli hizmeti beraberinde getirecek." dedi.



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Danimarka Şubesinin başkent Kopenhag yakınındaki İshoj bölgesinde düzenlediği sempozyuma katılan TKDK heyeti, ülkede yaşayan Türk iş adamlarını Türkiye'de tarım sektöründeki yatırım fırsatları konusunda bilgilendirdi.



"Türkiye'de Yatırım Fırsatları" başlıklı sempozyumda konuşan Antalyalı, özellikle bu dönemde yurt dışındaki gurbetçilerin Türkiye'de yapacağı yatırımların doğrudan yabancı yatırım etkisi doğuracağı için çok önemli ve kıymetli olacağını bildirdi.



Antalyalı, tarımsal ekonomik büyüklükte Dünya Bankası ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) raporlarına göre, Türkiye'nin 2002 yılında Avrupa'nın 4'üncü büyük ülkesi iken şu anda birinci sırada bulunduğuna dikkati çekerek, Türk tarım sektöründe son 13 yılın 11'inde büyüme gerçekleştiğini dile getirdi.



TKDK uzmanları Mehmet Serdar Turhan ve Kürşat Yılmaz'ın sunumlarının ardından Antalyalı'nın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona eren sempozyumda, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Emine Şendil, MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı Latif İbişoğlu ve Şube Sekreteri Mehmet Ali Güler hazır bulundu.



"Avrupalı Türklerin yatırımlarını önemsiyoruz"



Antalyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'de yatırım yapmasını çok önemsediklerini söyledi.



Davet edilmeleri durumunda yurt dışında her yere gideceklerini ve Türkiye'de tarım alanındaki yatırım imkanlarını anlatacaklarını belirten Antalyalı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında 15 çağrıda 16 bin başvuru aldıkları bilgisini paylaştı.



Başvurularda çok ciddi artış olduğunu vurgulayan Antalyalı, "IPARD II'nin ilk çağrısında 9 bin başvuru aldık. Bu da projelerimiz hayata geçince vatandaşlarımızın farkındalığının arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



IPARD'ın ikinci dönem mali programının 2020 yılına kadar süreceğini ve bir milyar avroluk kaynağı yatırımcılarla buluşturacaklarını anlatan Antalyalı, et ve süt üretiminin yanı sıra bu sektörlerdeki işleme ve paketleme işlerini destekleyeceklerini kaydetti.



Desteklenecek sektörler arasında su ürünleri, meyve ve sebze paketleme, çiftlik faaliyetleri, kırsal turizm ve enerjinin de olduğuna değinen Antalyalı, "Şu anda özellikle kırmızı et sektörü arz açığı olduğumuz bir alan. Önümüzdeki dönemde bu alanda yapılacak yatırımlar çok karlı olacak. Tüm sektörlerimiz analizler sonucu tespit edilmiş alanlardır ve her birinin karlılık düzeyi yüksektir." diye konuştu.



Dr. Ahmet Antalyalı, danışmanlık firmalarıyla ilgili düzenlemeye gittiklerini belirtti.



Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Antalyalı, "TSE ile bir protokol imzaladık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı hizmet alabilmeleri adına danışmanlara bir sertifikasyon yapacağız, hizmet yeterlilik belgesi vereceğiz ve artık akredite firmalar vatandaşlarımıza hizmet veriyor olacak. Bu da daha kaliteli hizmeti beraberinde getirecek. Birtakım usulsüzlüklerin ve vatandaşımızın mağdur olduğu uygulamaların da önüne geçmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.



"IPARD gurbetçiler için büyük bir fırsat"



Sempozyuma katılan iş adamlarından Bayram Altay ise Kopenhag'da restoran işlettiğini, geçen sene TKDK'ya IPARD II destek programı dahilinde 120 baş hayvan için başvuruda bulunduğu aktardı.



Türkiye'ye kesin dönüş yaparak Konya'nın Sarayönü ilçesinde çiftlik kurmayı planladığını söyleyen Altay, IPARD'ın gurbetçiler için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.



IPARD desteği başvurularında danışmanlık firmalarının büyük önemi bulunduğuna işaret eden Altay, "Bunun tercihini iyi yapmak zorundalar. Ondan sonra zaten danışmanların sizi yönlendireceği şekilde her şey rahat ve yolunda gidebilir." değerlendirmesini yaptı.