Danimarka'da Dükkanına Giren Hırsızı Etkisiz Hale Getiren Türk'e Sınır Dışı Kararı

Danimarka'da Temmuz ayında dükkanına giren hırsızı takip ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilen bir Türk vatandaşı, dün görülen duruşmada suçlu bulundu. 60 gün hapis cezasına çarptırılan Türk'ün 6 yıl süreyle Danimarka'ya girişi yasaklandı.



Danimarka'nın Svendborg şehrinde, geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan olayda saatçi dükkanı işleten ve Türk vatandaşı olduğu belirtilen dükkan sahibi, soygun için dükkanına giren bir kişiyi takip edip etkisiz hale getirmişti. Yanında getirdiği kaldırım taşı ve çekiçle saatçi dükkanının camını kıran soyguncu içeride bulunan camlı masadan 14 kol saati alarak kaçmaya başladı. İddialara göre, bisikletle kaçan soyguncuyu takip eden dükkan sahibi soyguncuya yetişince, soyguncunun yanındaki çekiçle soyguncuya saldırdı ve ensesine çekiçle vurdu. Olaya ilişkin duruşma ise dün yapıldı. Bir kadın görgü şahidinin de ifadesine başvurulan duruşmada, dükkan sahibi suçlu bulunarak 60 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında sınır dışı kararı da verilen Türk'ün 6 yıl süreyle Danimarka'ya girişi yasaklandı.



Dükkan sahibi Türk, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek ve 6 yıl süreyle Danimarka'ya giriş yapamayacak. Dükkan sahibinin olaydan birkaç ay önce de sevgilisine şiddet uygulamaktan 4 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. - KOPENHAG