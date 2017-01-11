Danimarka'da Aynı Aileden 6 Kişinin Ölü Bulunduğu Cinayet Aydınlandı

Ülkenin gündemini 2 gündür meşgul eden sır cinayet açıklığa kavuştu. Bir ailenin 6 üyesinin de ölü bulunduğu kafa karıştırıcı cinayetin ardında baba olduğu ortaya çıktı.

İNCELEMELERDE ANLAŞILDI

Doğu Jutland polisi tarafından yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta yaşanan olayla ilgili soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri ve adli tıp uzmanlarının söz konusu evde incelemelerde bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, babanın eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğinin anlaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Danimarka basınında yer alan ailenin evde doğalgazdan zehirlenmiş olabileceği iddiasını destekleyen bir bulguya rastlanmadığı duyurulan açıklamada, 6 kişinin nasıl ve neden öldürüldüğü hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

CİNAYETİN FAİLİ ARANIYORDU

Doğu Jutland polisi, 9 Ocak Pazartesi günü bir ihbarı değerlendirerek Randers kentinin güneybatısında Farskov Belediyesi sınırları içinde yer alan 2 bin nüfuslu Ulstrup kasabasındaki bir eve polis ve sağlık ekiplerini sevk etmişti. Eve giden ekipler, 45 yaşında baba ve 42 yaşında annenin yanı sıra çiftin 3 ve 11 yaşlarındaki oğulları ile 6 ve 16 yaşlarındaki kızları olmak üzere 6 kişinin cesetlerini bulmuştu. Cinayet şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.