Danimarka'da 6 Kişinin Ölü Bulunması

Danimarka'nın Jutlan yarımadasında Randers kentine bağlı Ulstrup kasabasındaki bir evde 6 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.



Olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve evde neler yaşandığı hakkında henüz net bir bilgi verilemeyeceğini belirten Doğu Yutland Polisi, ölü bulunan 6 kişinin, evde yaşayan 40 yaşlarında bir karı-koca, 6 ile 16 yaşlarında iki kız ve 3 ile 11 yaşlarında da iki erkek çocuk olduğu bilgisini paylaştı.



Olayın duyulmasının ardından bölgedeki çoğu kamu binasının yanı sıra hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızın eğitim gördüğü Farskov Lisesi'nde de bayraklar yarıya indirilirken, evlerinde ölü bulunan aile için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Dün Ulstrup kasabasında bir evle ilgili ihbar alan Doğu Yutland Emniyeti, söz konusu adrese polis ve ambulans göndermiş, polis ekipleri 4'ü çocuk 2'si yetişkin olmak üzere 6 kişinin cesediyle karşılaşmıştı.