Danimarka'da "1915 Olaylarıyla İlgili Ermeni İddiaları" Görüşmeleri

Danimarka Parlamentosu Folketing'de, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaları konusunda Türkiye'yi "soykırımla" suçlayan metin gündemden düştü.



Parlamentonda sabah yapılan oturumda ikinci gündem maddesi olarak, Türkiye'yi eleştiren iki metin milletvekillerinin oylamasına sunuldu.



179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu'nda 109 milletvekilin katıldığı oylamada, hükümeti oluşturan partiler Liberal Parti Venstre, Muhafazakar Halk Partisi ve Liberal İttifak ile birlikte Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Liberal Parti ve Danimarka Halk Partisinin de desteklediği metin üzerinde çoğunluğun sağlanmasının ardından Birlik Listesi ve Alternatif Parti'nin önerdiği metin gündemden düşmüş oldu.



Hükümetin de desteklediği, 89 kabul, 9 red ve 11 çekimser oy alan metinde 1915 olayları trajik ve üzücü olarak tanımlanırken, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaları konusunda Türkiye'yi "soykırım" ile suçlayan metin ise gündemden düştü.



Oylamaya sunulan her iki metinde de tarafların tarihi belgeleri tarihçilere açması ve sorunun diyalog yoluyla çözülmesi önerisi yer aldı.



Hükümetten çağrı



Geçen hafta parlamentoda parti sözcülerinin katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren görüşmelerde söz alan Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Danimarka'da geçmiş hükümetlerin de 1915 ve sonrasında yaşananları "soykırım" olarak tanımadığını hatırlatarak, "Hükümet tarihi bir konuda otorite değil ve otorite olmak da istemiyor. Hükümet olarak parlamentonun da bu tür bir işe kalkışmamasını öneriyoruz." şeklinde konuşmuş ve olayın incelemesi ile yorumlanmasının tarihçilere bırakılması çağrısında bulunmuştu.



Birlik Listesi'nden Nikolaj Villumsen ve Alternatif Parti'den Rasmus Nordqvist, 5 Ekim 2016'da verdikleri soru önergesinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına ilişkin hükümetin pozisyonunu sormuş, soru önergesinin cevaplanması ve partiler arasında uzlaşma sağlanması için geçen perşembe parlamentoda parti sözcülerinin katıldığı görüşmeler gerçekleştirilmişti. Partilerin, bir metin üzerinde uzlaşamaması üzerine iki metnin de bugün parlamentoda oylanmasına karar verilmişti.