Danimarka Başbakanı: Demokrasinin Kısıtlanması İçin Demokrasinin Kullanılması Garip

– Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen Türkiye'de anayasa değişikliğine yol açan refarandum sonuçlarına ilişkin görüşlerini açıkladı.



Başbakanı Lars Løkke Rasmussen Twitter mesajında, "Demokrasiyi kısıtlamak için demokrasinin kullanılması garip. Bir çok hakkı etkilemiyor ama Türkiye'de yeni yönetim biçimi konusunda oldukça endişeliyim" dedi. - Kopenhag