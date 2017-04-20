Dana, Kendisine Yem Vermeye Gelen Sahibini Öldürdü

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Acısu Mahallesinde, yaşayan 60 yaşındaki Süleyman Sönmez, beslediği dananın saldırısına uğradı. Sönmez, ahırda göğsünde aldığı dananın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

AHIRA GİDEREK HAYVANLARA YEM VERDİ

Olay, dün saat 11.00 sıralarından Denizli'nin Sarayköy ilçesi Acısu Mahallesinde yaşandı. Çiftçilik yapan 60 yaşındaki Süleyman Sönmez, ahıra giderek hayvanlara yem verdi. Sönmez, yem verdikten sonra 6 aylıkken aldığı dananın saldırısına uğradı. Dana, boynuzu ile Sönmez'in göğsüne vurdu.

BOYNUZ DARBESİYLE AĞIR YARALANDI

Sönmez, aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandı. Olayı gören inşattaki işçiler, duruma müdahale etmek için ahıra koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Hastanede sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Sönmez, hayatını kaybetti. Süleyman Sönmez'in cenazesi komşuları ve yakınları tarafından ikindi namazından sonra toprağa verildi.