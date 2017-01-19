Dan Sürdürülebilirlikte 55 Milyon Lira Tasarruf

Vodafone Türkiye, 2015-2016 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarını ve elde ettiği performansı şeffaf şekilde paylaştığı 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Rapora göre şirketin son 6 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile ulaştığı toplam tasarruf değeri yaklaşık 55 milyon TL'ye ulaştı.



Son 5 senedir AA1000 Güvence Standardı ve son 3 senedir GRI G4 Rehberi çerçevesinde hazırlanan Vodafone Türkiye 6. Sürdürülebilirlik Raporuna göre şirket, 2015/16 mali yılında 4.5G lisans bedeli dahil 4,2 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Rapora göre baz istasyonu başına enerji tüketimi ise yüzde 13 azaltıldı.



Rapora göre, şirketin 2015-2016 mali yıllında hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla elde ettiği tasarruf miktarı yaklaşık 8,5 milyon TL olurken, son 6 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile ulaştığı toplam tasarruf değeri de yaklaşık 55 milyon TL'yi buldu.



Sera gazı emisyonunda yüzde 3 azalış



Vodafone Türkiye, baz istasyonlarında enerji verimliliği yüksek teknoloji uygulamalarını hayata geçirmeye bu yıl da devam etti. Baz istasyonlarında yaklaşık 300 eski nesil klima, yeni nesil klimalarla değiştirildi. Mevcut sahalarda yaklaşık 100 adet doğal havalandırma sistemine geçildi, iklimlendirme için harcanan enerji tüketiminde tasarruf sağlandı. Baz istasyonu başına enerji tüketimi, geçen yıla kıyasla yüzde 13 azaltıldı.



Rapora göre baz istasyonu başına sera gazı emisyon miktarındaki azalış yüzde 3 olarak gerçekleşti. Şebekeden temin edilen elektrik enerjisine ek olarak, uygun olan baz istasyonu sahalarında kısmi enerji ihtiyacını karşılayacak 66 rüzgar türbini kullanılmaya devam edildi. Şirket, 367 adet sahada jeneratör ve enerji yedekleme sistemlerinin uzaktan kontrolünü sağlamak amacıyla M2M teknolojilerinin entegrasyonunu sağladı.



Vodafone Arena'da bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu



"Vodafone Arena sistem odalarında, yüksek verimli enerji ve soğutma sistemleri ile muadillerine kıyasla yıllık yaklaşık 2 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayan bir altyapı kullanıldı" bilgisine yer verilen rapora göre bu sayede yıllık yaklaşık 1.100 ton sera gazı emisyonu önleniyor, bu da bin hanenin yıllık toplam elektrik tüketimine ve 740 hanenin yıllık elektrik tüketiminden kaynaklanan sera gazı miktarına denk geliyor.



Raporda şu bilgilere yer verildi:



"Temmuz 2008 - Mart 2016 tarihleri arasında atık ambalaj kumbaralarındaki plastik atıkların geri dönüştürülmesi sonucu 43 bin 502 konutun günlük ihtiyacını karşılamaya denk enerji tasarrufu sağlandı. Vodafone Türkiye ofislerinde yaklaşık 19 ton atık kağıt geri dönüştürüldü, bu sayede 319 ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Şebeke kaynaklı atıkların yüzde 99'u geri dönüştürüldü.E-faturaya geçen faturalı müşterilerin oranı geçen yıla oranla yüzde 15 artarak yüzde 79'a yükseldi. E-fatura sayesinde 1,33 milyon ton kağıt kullanımı önlendi, 22 binden fazla ağacın kesilmesinin önüne geçildi.



"Sürdürülebilirlikte sorumluluk taşıyoruz"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ise konuya yönelik açıklamasında şunları kaydetti:



"Bir yandan Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, bir yandan da sürdürülebilirlik konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyoruz. Sürdürülebilirliği, temel iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve tüm iş süreçlerimizde hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarımızı 'hayatı kolaylaştırma ve toplumsal gelişimi güçlendirme taahhüdümüz ile faaliyetlerimizi sorumlu ve etik şekilde yürütme sorumluluğumuz' doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.



İlkini 2010 yılında yayımladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla şirketimizin çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarını ve elde ettiğimiz performansı şeffaf bir şekilde paydaşlarımızla paylaşmayı hedefliyoruz. Operasyonlarımızı, doğal kaynaklara ve insana saygılı olarak yürütmeye ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda paydaşlarımıza farklı kanallardan aktarmaya devam edeceğiz."