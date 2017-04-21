Dan Çin'e İhracat Yapan Firmalara Dijitalleşme Haritası

Vodafone, Çin pazarına ihracat yapan firmaların dijitalleşme haritasını çıkardı.



Şirket açıklamasına göre, Vodafone, Çin pazarına ihracat yapan firmaların dijitalleşme haritasını Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği Hedef Pazarlar toplantısında sundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıldağ, Vodafone olarak ihracatta başarıyı getirecek ve rekabette Türkiye'yi bir adım öne çıkaracak çözümün teknolojiyi benimseme ve hızla dijitalleşmeden geçtiğini belirtti.



Şirket olarak, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma hedeflerine erişmesinde ihracatın itici bir güç olduğuna inandıklarını dile getiren Kızıldağ, şunları kaydetti:



"Bu yüzden ihracat gibi ülke ekonomimizin gelişmesinde kritik önem taşıyan bir alanda daha başarılı ve etkin sonuçlar elde etmek için dijital çözümlere yönelmemiz gerekiyor. Bu kapsamda TİM ile yaptığımız iş birliği sonucunda Çin pazarına ihracat yapan firmaların dijitalleşme haritasını Yarına Hazırım Platformumuz ile ortaya çıkardık.



Hazırladığımız çalışma sayesinde işletmelerin Dijitalleşme Endeksi'ni hesaplayarak onlara yarına bugünden hazır olmak için ihtiyaç duydukları çözümler konusunda yol gösteriyoruz. Türkiye'de şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda hangi noktada olduklarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla 53 bin şirketin dahil olduğu çalışmada Türkiye'nin Dijitalleşme Endeksi'ni yüzde 53 olarak hesapladık."



Kızıldağ, Ankara'da işletmelere baktıklarında 856 şirketin Dijitalleşme Endeksi'nde yüzde 50 ile Türkiye genelinin altında, Türkiye'den Çin'e ihracat yapan tüm şirketlerin Dijitalleşme Endeksi'ne baktıklarında ise bunun yüzde 53 olduğunu gördüklerini bildirdi.



Bugün Çin'e ihracat yapan her 10 işletmeden 6'sının Türkiye'de üretim yaptığını, bu şirketlerin yüzde 35'inin üretimini teknolojiyle takip edip satışlarını artırdığını gözlemlediklerini ifade eden Kızıldağ, şu açıklamalarda bulundu:



"İhracatçı bu işletmelerin her 10'undan 9'unun akıllı cihaz kullandığını, yüzde 18'nin ise bilgi saklama ve paylaşımı için bulut teknolojisini kullandığını tespit ettik. Çalışmada ayrıca her 10 işletmeden 7'sinin iş seyahatleri için yurt dışına gittiğini, yüzde 15'inin ise yurt dışı mobil internet kullandığını gördük. Ayrıca bu şirketler dünyanın her yerinden bilgilerine tek tıkla ulaşabiliyor."